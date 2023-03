Interrumpida temporalmente por la sesión especial del próximo martes, la comisión de Juicio Político entrará brevemente en un período de receso --al menos en lo referente a las audiencias testimoniales-- mientras procesa la información que estuvo recabando en las últimas semanas. El eje de la investigación, de momento, gira en torno a una de las causales más sensibles del juicio político a los jueces de la Corte: el fallo del 2x1 a los genocidas. La hipótesis del Frente de Todos es que el gobierno de Mauricio Macri negoció, junto a Carlos Rosenkrantz, el voto de Elena Highton para que el fallo que benefició al represor Luis Muiña pudiera salir en 2017. Si bien los principales testigos - Germán Garavano, José Torello y Fabián "Pepín" Rodríguez Simón - pegaron el faltazo en la última reunión, el oficialismo avanza hilvanando algunos de los datos que dejaron desde la vocalía de Rosenkrantz. La comisión, sin embargo, volverá a citarlos para la próxima reunión - que será en dos semanas - y en el FdT se muestran confiados en que Garavano y el ex secretario de Justicia, Santiago Otamendi, asistirán.



Después de cada audiencia testimonial, les diputades oficialistas que conforman la comisión de Juicio Político - y sus asesores - se enfrascan en sistematizar la información vertida por los testigos. El último encuentro se caracterizó por la presencia de dos integrantes de la vocalía de Rosenkrantz (identificado como el juez que motorizó el fallo 2x1 en la Corte) que, si bien buscaron eludir las preguntas del oficialismo, dejaron algunos datos. "Lo más importante es que reconocieron que Rosenkrantz y Pepín son amigos", destacan desde el FdT, desde buscan probar que existe un vínculo político y personal entre la Corte - ya sea Rosenkrantz u Horacio Rosatti, a través de Robles - y el macrismo. Uno de los miembros de la vocalía, Federico Morgenstern reconoció incluso que Rosenkrantz se había excusado en una causa penal "por su amistad con Rodríguez Simón" (el prófugo ex operador judicial del macrismo).

Otro de los datos que llamaron la atención es que Morgenstern se reunió dos veces con la ex jueza de la Corte, Elena Highton, para discutir el fallo Muiña. La hipótesis del FdT es que el gobierno de Macri negoció el voto de Elena Highton a cambio de no apelar el amparo que la ex magistrada había presentado para continuar en su cargo después de cumplir 75 años. El entonces director Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia, Horacio Diez, confirmó que desistió de apelar el amparo que benefició a Highton a pedido del segundo de Garavano, Santiago Otamendi.

El mapa que une al gobierno de Macri con Highton con Rosenkrantz con el fallo Muiña tiene, sin embargo, muchos agujeros todavía. Es quizá por ello que la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, insistirá en citar para la próxima reunión al ex ministro Germán Garavano, a Otamendi y al senador del PRO, José Torello. Los dos primeros se habían ausentado porque se encontraban de viaje y pidieron reprogramar. Distinto es el caso de Torello, que - al igual que el fiscal Carlos Stornelli - sostiene que tiene "inmunidad" y se niega a comparecer. En su caso, Gaillard enviará una nota a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, para que se avance en medidas disciplinarias. Rodolfo Tailhade propone, a su vez, avanzar en una suerte de quite temporal de los fueros - llamado "dispensa" - para obligarlo a comparecer por la fuerza pública.

Entre las figuras que se citarán para la próxima reunión se encuentran también dos periodistas de Página12, Irina Hauser y Luciana Bertoia, para que den cuenta del trasfondo del fallo 2x1 (que habían relatado en este mismo diario). Por el mismo motivo también serán citados el periodista de Clarín, Ignacio Miri, y la periodista de Infobae, Silvana Boschi.

Una vez finalizada la etapa del 2x1 a los genocidas, la comisión de Juicio Político se abocará a otra de las causales: la del fallo de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. Para aquella audiencia testimonial serán convocados el ministro de Interior, Wado De Pedro, el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich y el Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa.

Doble sesión Diputados

La Cámara de Diputados sesionará dos días seguidos la semana que viene. En un hito infrecuente en una cámara marcada a fuego por las tensiones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, el martes se llevará a cabo una sesión especial para aprobar el proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe y otras iniciativas que, en su mayoría, son fruto del consenso. Al día siguiente, el miércoles 29, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, brindará su primer informe de gestión desde que asumió en su cargo.



El jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, venía negociando hace semanas con la oposición para llevar adelante una sesión en un contexto delicado marcado por el avance del juicio político a los jueces de la Corte Suprema. Finalmente, en medio de la escalada de violencia en Rosario, fue la iniciativa que busca fortalecer la Justicia en la provincia de Santa Fe la que permitió que oficialismo y oposición llegaran a un acuerdo para sesionar. La sesión especial, que será el martes 28 a las 11, incluirá además otros tres proyectos: el Monotributo Tecnológico para freelancers que cobran en dólares en el exterior, la creación del parque nacional "Laguna el Palmar" y la modificación de la Ley de Sangre Humana.

Al día siguiente, mientras tanto, la Cámara de Diputados será escenario del primer informe de gestión de Agustín Rossi desde que asumió como jefe de Gabinete a mitad de febrero. Su antecesor, Juan Manzur, solo había asistido en dos ocasiones - a pesar de que la Constitución sostiene que tiene que ir todos los meses -, por lo que se espera una jornada larga.