Hasta el empleo registrado dejó de garantizar ingresos

Cada vez más empleados pobres

El Instituto Gino Germani de la UBA reveló que el 72 por ciento de los trabajadores no cubre la canasta básica.

Rappi, delivery
El 89% de los informales se ubica por debajo del millón de pesos. (guadalupe lombardo)

El País

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni encabezó un encuentro del Consejo de Mayo

Este martes, presentación formal

Tiempo de descuento para las reformas laboral, penal y tributaria

Por Melisa Molina

Movilización al Congreso

Paro y marcha contra la reforma laboral

Por Laura Vales

Una provocación que salió mal

Un diputado libertario dejó un detalle imposible de ignorar en su despacho antes de cedérselo a Mayra Mendoza

Conflicto por el oleoducto de Vaca Muerta

La Uocra denuncia que en Río Negro hay 1800 obreros en peligro de perder el empleo

Economía

Alimentos y bebidas cayó casi 6 por ciento interanual, en noviembre

Las ventas se hundieron 9%

La exportación de lácteos creció 19%

Para el mercado interno, productos más caros

Rappi, delivery

Advierten sobre el colapso de los ingresos

El 72% de los trabajadores no cubre la canasta básica

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 8 de diciembre de 2025

Sociedad

Un nuevo decreto para desregular el desarrollo de la Inteligencia Artificial

Donald Trump allana el camino legal con un guiño a las big tech

Por Pablo Esteban

Se llevaron 8 ilustraciones de Henri Matisse y cinco de Cándido Portinari

Identifican a uno de los sospechosos de robar el Museo de Arte Moderno de San Pablo

En los Bosques de Palermo

Multitudinaria reunión de Golden Retriever que hace historia en Buenos Aires

Rescate andinistas Cerro Punta Negra

Están en buen estado de salud

Hallaron con vida a cinco andinistas perdidos en las montañas de Mendoza

Deportes

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 gimnasia de la plata estudiantes de la plata semifinal

El Pincha se quedó con el Clásico de La Plata y el pase a la final

Un error fue suficiente para Estudiantes y demasiado para Gimnasia

Por Cristian Dellocchio
WASHINGTON (United States), 05/12/2025.- FIFA President Giovanni Infantino arrives for the FIFA World Cup 2026 Final Draw at the Kennedy Center in Washington DC, USA, 05 December 2025. (Mundial de Fútbol) EFE/EPA/WILL OLIVER

En busca de promover un entorno inclusivo durante el Mundial 2026

Polémica: FIFA designó Egipto–Irán como “El partido del Orgullo”

FOTO GENTILEZA diego maFradona

Mariano Israelit publicó el libro de sus vivencias junto a Maradona

“Lo de Diego fue un asesinato, no tengo duda”

Por Adrián De Benedictis
FOTOBAIRES river guiliano galoppo

Gallardo lo considera una pieza indispensable

Mientras espera que River adquiera su pase, Galoppo vacaciona en Disney