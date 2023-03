Se cumplen 47 años del último golpe de Estado en la Argentina, la etapa más cruenta y oscura en la historia reciente del país. Es por eso que las principales plazas del país se colmarán de personas que sostienen las consignas de Memoria, Verdad y Justicia. En la ciudad de Salta, la marcha principal es impulsada por la Mesa de Derechos Humanos de Salta y fue programada para las 10 de hoy. Se partirá desde la plaza 9 de Julio para terminar el recorrido en el Portal de la Memoria.

En diálogo con Salta/12 la representante de la Asociación Lucrecia Barquet, integrante de la Mesa de Derechos Humanos, Nora Leonard, sostuvo que los ejes de este año se centrarán en reivindicar la memoria y en la defensa de la democracia con justicia y libertad. Y también llevarán las consignas: "Con esta Corte Suprema de (in)justicia no hay Estado de derecho. Con el Fondo Monetario Internacional no hay soberanía".

En tanto, la referenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas Gremiales y Sociales, Blanca "Nenina" Lezcano, también integrante de la Mesa, aseguró que es necesario recordar los 40 años del retorno a la democracia que se cumplen este año, puesto que "el terrorismo de Estado es mucho más amplio" al golpe del 76.

Lescano se remontó a la presidencia del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, entre 1966 y 1970, que representó la primera etapa de la dictadura cívico-militar autodenominada Revolución Argentina. Para la referenta de los derechos humanos, el retorno a la democracia después de Onganía se dio de una manera condicionada. Y consideró que algunos de los hechos que lo retratan fue la renuncia de Héctor Cámpora, cuyo gobierno duró apenas 49 días, del 25 de mayo al 13 de julio de 1973, cuando su alejamiento posibilitó las elecciones en las que fue electa la fórmula Perón-Perón.

También reseñó las intervenciones en las provincias, como fue el caso de Salta, cuando la presidenta Isabel Martínez de Perón ordenó la intervención del gobierno de Miguel Ragone, el 23 de noviembre de 1974. En esos momentos, Lescano era estudiante de antropología en la Universidad Nacional de Salta, lugar que también se intervino ya que Holver Martínez Borelli fue destituido de su cargo de rector. La carrera de antropología "fue declarada subversiva y se cerró la matrícula", recordó.

Para Lescano, es imprescindible que esos hechos no caigan en el olvido y puedan ser objeto de educación permanente, sobre todo, a las nuevas generaciones de jóvenes para que no tengan "memoria estática", sino "para que las generaciones que no vivieron el terrorismo de Estado sepan defender su patria y su democracia".

En octubre del año pasado la Mesa de Derechos Humanos y la Asociación Miguel Ragone presentaron un proyecto de Ley de Memoria, Verdad y Justicia, que persigue el objetivo de generar conciencia y visibilización de las violencias estatales desatadas contra los pueblos, a través de políticas públicas que comprometan al conjunto de la sociedad civil y a todos los sectores políticos democráticos en la defensa de los derechos humanos.

La iniciativa de los organismos de derechos humanos representa una demanda histórica que se mantiene desde el retorno a la democracia. A pesar de haber tomado estado parlamentario, se dio una embestida por parte de negacionistas que impidió su tratamiento en el recinto. El proyecto fue presentado con la firma del diputado por Capital David Leiva, con quien se trabajó en la elaboración final de la propuesta.

Para Lescano, aún "hay muchos resabios del autoritarismo" que son visibles en los casos de gatillo fácil que se viven en todo el país, sumados a los intentos de golpe de Estado y negacionismo de los grupos de ultraderecha a lo largo de Latinoamérica. "Hay que reforzar muchísimo la formación y el conocimiento de las nuevas generaciones, sobre todo, del terrorismo de Estado para que nunca más sea una realidad y se defienda la libertad y la soberanía del país", agregó.

Leonard manifestó por su parte que los organismos de derechos humanos cuestionan la violación de derechos de los pueblos originarios que habitan la provincia, y que también hay una gran preocupación por el cuidado de la naturaleza. En ese sentido dijo que espera que "realmente se logre una mejor distribución de la riqueza" porque "los pobres son cada vez más pobres". "Nuestra generación, la generación de los 70, luchamos durante largos años para lograr una sociedad más justa, más humana", agregó.

También forman parte de la Mesa de Derechos Humanos de Salta la Asociación de DDHH Coca Gallardo e HIJOS Salta en la Red Nacional. De la organización de la marcha participaron la Asociación Miguel Ragone, la Liga Argentina por los Derechos Humanos e Hijos e Hijas del Exilio Salta junto a asociaciones, organizaciones sociales, gremiales y políticas.