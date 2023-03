La secretaría de Energía, Flavia Royón, recibió a las autoridades de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), para analizar la situación que atraviesa Refinor, la única refinería ubicada en el norte del país, propiedad de YPF e Integra, holding liderado por José Luis Manzano. “Refinor pone al borde de la quiebra a sus estaciones de servicio producto de la caída pronunciada de las ventas, el desabastecimiento y los sobreprecios de sus combustibles”, aseguraron desde CECHA.

El presidente de CECHA, Vicente Impieri, acompañado por dirigentes de la comisión directiva y expendedores de bandera de Refinor de las provincias de Jujuy y Salta, le presentaron a Royón un informe sobre la “crítica situación” en la que opera la petrolera marcada, según detallaron, por tres grandes problemas: el derrumbe en las ventas de nafta y gasoil, la imposición de cupos y restricciones de entrega de producto y la fijación de sobreprecios.

Ante este panorama, Impieri aseguró que le solicitaron a Royón que intervenga para que “se adecue la entrega de combustibles a la demanda de las bocas de expendio y que se eliminen los precios adicionales a los volúmenes asignados vendidos, ya que ello torna inviable nuestros negocios”. Frente a este planteo, las autoridades de la cartera se comprometieron a estudiar el tema y volver a reunirse a la brevedad.

Ventas

CECHA detalló que entre enero de 2019 y enero de 2023 se observa una pérdida de ventas del 24 por ciento en nafta súper y de 32 por ciento en diésel, siendo ambos productos los de mayor venta en las estaciones de servicio de la marca.

Si se toman como referencia años completos, la variación entre 2019 y 2022 muestra una caída de ventas de nafta súper de 13 por ciento y diésel de 18 por ciento. Ese dato anual está en línea con la baja observada entre enero de 2019 y enero de 2022, que fue de 6 y 12 por ciento. Por lo tanto, el derrumbe observado en enero de este año con respecto a enero de 2019 podría estar anticipando una tendencia para todo el año.

“Podríamos inferir por tanto que si la diferencia entre enero 2019 y enero 2023 es una muestra de lo que ocurrirá para el resto del año, las expectativas pasan a ser realmente muy preocupantes, motivo por el cual y con el fin de anticipar una caída de ventas superlativa es que nos presentamos respetuosamente ante la Señora Secretaria, para manifestar está clara preocupación, máxime que en nuestro caso estamos sosteniendo planteles de trabajadores que en promedio oscila en 12 personas por establecimiento, lo cual no es poco”, había señalado CECHA en la carta que le envió a Royón cuando solicitó la reunión.

Esa caída en las ventas se explica, en parte, según CECHA, porque “el precio del diesel sugerido por Refinor, se encuentra significativamente por encima del precio surtidor de YPF, lo cual hace imposible concretar ventas”. También detectaron en un radio de acción no muy distante, diferencias de precios entre estaciones de servicio de la misma marca Refinor, generando así una distorsión que perjudica a quién recibe la sugerencia vender con el precio más caro.

Cupos y sobreprecios

CECHA denunció que en la zona del NOA se mantienen los cupos implementados durante la pandemia de conoravirus, “que obviamente no reflejan la demanda actual, resultando una ficción que solo sirve para limitar las ventas de las bocas de expendio”. “Los cupos se fijan semanalmente y si alguien no lo retira en dicho período, pierde los litros, ya que no pueden imputarse al siguiente”, agregó la entidad.

A su vez, CECHA informó que Refinor aplica a determinados volúmenes un sobreprecio que puede oscilar entre el 5 por ciento y el 20 por ciento, dependiendo del producto y la ubicación de la estación de servicio. “De la evaluación de diversos casos traídos a esta Confederación, se encuentran algunos donde la base a partir de la cual se aplican sobreprecios está prácticamente al nivel o por debajo del volumen de venta habitual de la estación de servicio, situación que por sí misma fundamenta cualquier tipo de reclamo”, remarcó.

Asimismo, los dirigentes de CECHA transmitieron la preocupación de las cámaras de las provincias de Córdoba -FECAC- y de Santa Fe –FAENI-, ante el vencimiento de los contratos de gas PIST en boca de pozo, en abril próximo. “Hoy no existen proveedores, ya sean comercializadoras y/o productoras, que atiendan las necesidades de las estaciones de GNC, lo que genera una seria incertidumbre en el sector”, alertaron.