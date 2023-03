Como lo habían anticipado durante la semana, distintas agrupaciones que participaron de la movilización por el Día de la Memoria a Plaza de Mayo marcharon hacia el Palacio de Tribunales para exigir el cese de la proscripción a la vicepresidenta y por el fin de la "mafia judicial". Una iniciativa que nació "de abajo hacia arriba", aseguraron, y que contó con las palabras del padre Francisco Paco Olieira, que inició una huelga de hambre luego del acto. Aunque no participaron, la Asociación Madres de Plaza de Mayo junto a dirigentes bonaerenses del Frente de Todos, con Axel Kicillof a la cabeza, se acercaron a dar su apoyo. "Ahora ya no hay golpes de Estado, pero hay fallos judiciales que pretenden prohibir a Cristina como candidata", sostuvo el gobernador.



"El 24 de la plaza a la Corte" rezaban los carteles que llevaban los manifestantes que se agruparon frente a los Tribunales desde temprano, tras participar de la movilización a Plaza de Mayo por el Día de la Memoria. Si bien no habían precisado una hora de comienzo del acto, los referentes de Les Jóvenes convocaron a quien se quisiera acercar para pedir reformas en el poder judicial.



Una parte de la columna que acompañaba a La Cámpora, liderada por La Patria es el Otro se escindió antes de llegar a la plaza para dirigirse hacia la plaza Lavalle, donde ya esperaban los manifestantes de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo. Llegaron por Talcahuano hasta el Palacio, y allí se encontraron con la caravana que acompañaba a la Asociación Madres de Plaza de Mayo y a la dirigencia bonaerense, que venía por Lavalle. La delegación que integraba el gobernador Axel Kicillof; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque; y el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, entre otros funcionarios se detuvo frente al Palacio Legislativo para saludar a los presentes y dar su apoyo.



El hilo conductor entre fue el recuerdo de Hebe de Bonafini. Las madres se abrazaban y exhibían sus remeras con su imagen, mientras los militantes cantaban "Hebe no se murió...". Visiblemente cansadas, las protagonistas de esta jornada recibían el afecto de todos y evitaban dar declaraciones que solo hubiesen podido entenderse a gritos. Por su parte, el actor Gerardo Romano, que integraba la delegación, dijo a Página/12 que manifestarse frente a la Corte "significa encarnar el espíritu de Hebe ausente y presente a la vez en el punto más álgido de la democracia que es cuestionar el acortamiento de las distancias entre el poder judicial y el ejecutivo".



En medio de las ovaciones y tras desplegar las remeras de las agrupaciones que le arrojaban los militantes, Kicillof aseguró a Página/12: "Acompañamos a las Madres que pusieron una consigna muy clara con respecto a la proscripción". El gobernador recordó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece que cualquier persona debe ser juzgada por jueces independientes e imparciales: "Yo me pregunto con qué independencia te juzga un juez que juega al fútbol con el principal antagonista en términos políticos y en qué definición de imparcialidad puede haber un fallo sin una sola prueba. Ni imparcialidad ni independencia, este es un tema de derechos humanos. Y sentenció: "Actualizar después de 40 años de democracia los derechos humanos es que la democracia no esté condicionada, que no tenga proscripciones. Como dijo Cristina cuando hizo una analogía entre el partido militar y el partido judicial: ahora ya no hay golpes de Estado, pero hay fallos judiciales que pretenden prohibir a Cristina como candidata".

La caravana siguió hasta Rodríguez Peña y luego a la Casa de las Madres, pero en la plaza Lavalle quedó una porción de manifestantes que al grito de "se va a acabar la dictadura judicial" se reagrupaban en torno al palacio legislativo. "Para llegar a esta plaza nos abrieron camino las Madres de Plaza de Mayo. Nos guió Hebe desde el cielo", dijo el orador principal de Les Jóvenes, en referencia a la caravana que precedió al acto. Y sostuvo: "Vinimos a la Corte a decirles que se vayan".

El acto fue organizado por Les Jóvenes y contó con la participación del padre Paco Olvera, de Curas en Opción por los Pobres. Sin embargo, muchos de los presentes eran personas sin adscripción partidaria, que se mezclaban entre las banderas de Soberanos, La Cámpora, PCR, Liberación Popular, la CTA, los 12 de la Santa Cruz, Ute-Ctera, entre otras agrupaciones que llegaban desde la plaza.



"Acá estamos porque nos lo pidió Hebe. Porque nos dijo que hiciéramos una pueblada para echar a estos jueces", sostuvo Olveira. Y afirmó que "vamos a iniciar un ayuno por siete días en esta esquina". Lo acompañarán dos integrantes más de los Curas en Opción por los Pobres. Además celebrarán una misa todos los días a las 19 horas. "Si somos muchos no nos van a poder echar", afirmó.

Informe: Diego Castro Romero