El trabajo de Victoria Alonso como coproductora del largometraje nominado al Oscar Argentina, 1985 está siendo citado como la razón para despedir a la ejecutiva de Marvel Studios, según tres fuentes con conocimiento de la salida de Alonso, publicó a última hora del viernes el portal Variety. Pero la abogada de Alonso, sin embargo, rechazó esa justificación, calificándola de "absolutamente ridícula".

En una declaración a Variety, la abogada Patty Glaser, quien representa a Alonso en su salida de Disney, afirma que la ejecutiva -desde hace 17 años encargada de las producciones más taquilleras del Universo Cinematográfico Marvel- fue "silenciada" por Disney y que tuvo la "bendición" del estudio para trabajar en Argentina, 1985.

El problema, según fuentes de la empresa fundada por el Tío Walt, fue el contrato de trabajo de Alonso con Disney en 2018 que le prohibía trabajar en proyectos para cualquier estudio rival. Argentina, 1985 fue producida en parte por Amazon Studios, que lanzó la película en Prime Video en octubre.

"La idea de que Victoria haya sido despedida por un puñado de entrevistas de prensa relacionadas con un proyecto de pasión personal sobre derechos humanos y democracia que fue nominado para un Oscar y en el que obtuvo la bendición de Disney para trabajar es absolutamente ridícula", dice Glaser. "Victoria, una latina gay que tuvo el coraje de criticar a Disney, fue silenciada. Luego fue despedida cuando se negó a hacer algo que creía que era reprensible. Disney y Marvel tomaron una decisión realmente pobre que tendrá graves consecuencias. Hay mucho más en esta historia y Victoria la contará en breve, en un foro u otro".



El despido de Alonso conmocionó a Hollywood debido a su naturaleza repentina y porque se desconocían las razones, lo que dio lugar a todo tipo de rumores malintencionados. Según el portal The Hollywood Reporter, en coincidencia con lo que ahora afirma la abogada Patty Glaser, otras fuentes especularon que Alonso estaba siendo silenciada por Disney porque osó oponerse abiertamente a la llamada ley "Don’t Say Gay" (No digas gay), del estado de Florida, que el gobernador Ron DeSantis firmó en marzo de 2022. Esa ley prohibe que en las escuelas de Florida se enseñen a los alumnos temas de orientación sexual y cuestiones de género, lo que podría terminar en demandas a los maestros que no cumplan con esta ley. Hay que saber que Alonso está casada con la actriz australiana Imelda Corcoran, con la que tiene una hija adoptiva.

"Mientras esté en Marvel Studios, lucharé por nuestra representación", dijo Alonso en abril de 2022, relatando en los GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) Media Awards 2022 cómo habló del tema con el entonces CEO de Disney, Bob Chapek. "Así que le pido nuevamente, Sr. Chapek: por favor, respete, si estamos vendiendo familia, tome una posición en contra de todas estas leyes locas y obsoletas".

Disney tomó finalmente una posición en contra de la ley, lo que resultó en un choque frontal con el gobierno estatal de Florida y, en última instancia, la pérdida de un estatus fiscal especial del que gozaba hacia más de medio siglo Disney World en Orlando. Lo que sin duda le ocasionó -y seguirá ocasionando- una sangría millonaria a la compañía. En su momento, la revocación de ese privilegio se interpretó como una venganza del gobernador DeSantis contra Disney por su postura en la controvertida ley "Don't Say Gay".



En un comunicado enviado a Variety , un portavoz de Disney calificó los comentarios de Glaser como "desafortunados". "Es desafortunado que Victoria esté compartiendo una narrativa que omite varios factores clave relacionados con su partida, incluido un incumplimiento indiscutible del contrato y una violación directa de la política de la compañía", dice el portavoz. "Continuaremos deseándole lo mejor para el futuro y agradeciéndole sus numerosas contribuciones al estudio".

Todo indica que la guerra ahora es abierta y que Alonso deberá utilizar todos los superpoderes de los superhéroes de Marvel para enfrentar a Disney.