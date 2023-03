Bonaerense y berissense con un paso por suelo santacruceño que le permitió conocer la gestión de Néstor Kirchner. Hija de madre y padre españoles, que arribaron con ella en el vientre para trabajar en los frigoríficos de la región: “Mi viejo movilizó para el peronismo en las épocas en que mataban en el Swift”, relató Fabiola Mosquera, Secretaria General de la Unión del Personal Civil de la Nación, seccional provincia de Buenos Aires. Con casi 60 mil afiliados, se denominan el gremio “más importante de la provincia” y aseguran que llevarán a cabo el primer acto multitudinario de un sindicato con el gobernador, Axel Kicillof, en suelo bonaerense.

Se trata de un plenario de delegadas, delegados, afiliadas y afiliados que se llevará a cabo a las 15 de este lunes 27, en el camping del sindicato en La Plata en el que, aseguraron, habrá alrededor de 5 mil personas. Mosquera, quien fue representante gremial durante 10 años en el ámbito de la Cultura, contó a Buenos Aires/12 que siempre agradece a los delegados “porque son los que conocen a los trabajadores”. Con alrededor de 3 mil representantes gremiales en territorio bonaerense, 1.650 de ellas son mujeres y en la comisión interna, casi la mitad son dirigentes. La líder de UPCNBA sostuvo, orgullosa, que no es la única mujer al frente de este proceso: “Las mujeres nos dividimos en 20 mil pedazos y llegamos con todo siempre”.

—¿Por qué se realiza este plenario?

—Se hace en este momento porque llevo ocho meses en la gestión y quiero juntarme con todos los delegados de la provincia y que escuchen de mi voz. Que sepan de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Ese es el futuro de la organización, de la provincia y el país. Que juntos sepamos y no nos dejamos mentir por nadie, cómo vamos a continuar con la defensa de las y los trabajadores. Con Héctor Nieves, secretario de Finanzas, hoy también desde la CGT, vamos a apostar al crecimiento de la provincia con militancia.

—¿El candidato que apoyará UPCNBA es Axel Kicillof?

—Todavía no hay candidatos, pero no hay que olvidar que cuando perdimos en 2015 el compañero Axel junto a Carlos Bianco –hoy Jefe de Asesores de Gobernación- recorrieron en silencio cada plaza, cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Se empaparon de los problemas. Hoy, estando en la gestión, siguen haciendo lo mismo. Si el candidato es él, no quepan dudas que yo voy a estar apoyando al compañero Axel Kicillof. Yo apoyo al gobierno peronista y ojalá sea Axel porque le debemos dos años que no pudo gestionarse.

—¿Cómo que “se le deben”?

—Axel tuvo que meterse de lleno a salvar la vida de cada compañero. Sabemos que se dedicó a buscar respiradores, poner los hospitales en condiciones, conseguir las vacunas. Mi hermano en España cuando iba por la segunda dosis, yo iba por la cuarta, y algunos nos hablan del primer mundo.

—Estamos finalizando marzo. ¿Alcanza el primer tramo del acuerdo paritario?

—El cierre paritario fue de un 20 por ciento en marzo con revisión en abril, que lo tendremos ahora. Y un 6 en mayo con revisión en junio. El restante 14 en julio. Estamos conscientes de que esto no alcanza y por eso vemos día a día de qué forma ayudar con los afiliados. Pero hay que recordar que venimos de una nube negra de cuatro años donde vaciaron las arcas del Estado. Hemos perdido poder adquisitivo en todas las paritarias durante la gestión de Vidal que alcanzó un 20 por ciento.

—Pero, ¿hablaron con el gobierno sobre que no alcanza?

—Este gobierno también es consciente de que no alcanza. Pero a este gobierno lo arraso la pandemia. La ex gobernadora decía que iba a los hospitales a las 4 de la mañana, ¿a qué iba si los dejó devastados? Nos decía que bregaba por la educación pública y ahí tuvimos dos compañeros que fueron Sandra y Rubén que volaron por los aires, ¿de qué habla? Van a venir al recorte de los trabajadores, al ajuste. Hoy seguramente no cerramos la mejores paritaria pero nos sentamos en una mesa tanto gremios como gobierno y ponemos la voluntad más grande. Por eso desde las organizaciones gremiales hacemos un esfuerzo y hoy nosotros estamos analizando poder cubrir todos los medicamentos en las farmacias de la provincia con un 10 por ciento de descuento pagándolos desde el gremio.

—¿Cómo fue, con más detalle, el vínculo con la gestión de María Eugenia Vidal?

—En la primer paritaria que nos sentamos en el gobierno de Vidal, la primera palabra que nos dijeron es: este es el número que tenemos y este es con los compañeros afuera. Ellos quieren a los trabajadores afuera, el recorte es por ahí. Para ellos los empleados públicos son unos vagos, y son los empleados públicos son los primeros que salieron a afrontar la pandemia. Ellos crearon la Gestapo sindical, ellos venían contra los dirigentes gremiales.

—En estos días la ex gobernadora criticó el aumento de la planta de empleados públicos.

—Siento que para ellos el empleado público es un número, no es una persona o una familia. Dejaron una precarización total cuando en este gobierno se encargó de generar 20 mil pases a planta permanente. Ellos quieren que se trabaje con contratos precarios. La realidad es que nosotros veíamos a sus funcionarios con GPS en la provincia, no sabían dónde quedaba la casa de gobierno. Los veíamos por calle 7 y calle 8 con los teléfonos viendo el mapa. ¿Qué nos quieren enseñar los capitalinos si usan la coparticipación para poner una plantita más o un cantero más? Que vengan que nosotros peleamos por los trabajadores, peleando por los formales y los informales. La única manera de generar trabajo es con el lineamiento del peronismo. Recordemos siempre que ellos no ganaron, perdimos nosotros. Y hoy no lo podemos permitir.

—¿UPCN pedirá por lugares en la lista de legisladores de cara a los comicios 2023?

—Siempre cuando las papas queman todos tiramos para el mismo lugar. Yo quiero que se respete a la juventud y a los compañeros. Respetarlos es el hoy. UPCN tiene muchos compañeros jóvenes. Y no es que tenemos un futuro en ellos, tenemos un presente. Todo compañero de nuestra organización está a la altura de cumplir cualquier rol. Lo que yo pido es que cada vez que hagamos una lista, pensemos que todos trabajamos para el mismo lugar. Que nos tengan en cuenta porque los que estamos siempre somos las organizaciones.

—¿Qué significa que hoy una mujer esté al frente de UPCN en la provincia de Buenos Aires?

—Si acá hay una mujer, desde que agarró esta función de conducir el gremio más importante de la provincia de Buenos Aires, es porque está preparada. Hice todo el camino. Fui delegada, comisión directiva, Secretaria Adjunta de Carlos (Quintana). Aprendí de Andrés Rodríguez –Secretario General de UPCN y Secretario Adjunto de la CGT- y de Carlos Quintana que la única lucha que se pierde es la que no se da.

—¿Hay resquemores por una presencia femenina en el lugar más importante?

—Si tengo que hablar de la Comisión Directiva en el día a día, desde Héctor Nieves, siento el apoyo total. Desde mí puedo decir que le pongo todo y a cada compañero le hablo con la verdad: quiero solucionar cada problema. Hoy la conducción está por una mujer que va a dejar todo por UPCN. Esto es una continuidad de gestión, yo le doy mi impronta pero respeto a cada uno que estuvo y está. Siempre pido que trabajemos en unión.