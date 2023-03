El juez Héctor Fabián Fayos, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, juzgará la semana próxima al expresidente del Concejo Deliberante, Lucas Federico Tevez Cañete, acusado por abuso sexual simple continuado en perjuicio de una periodista.

Fayos fijó audiencia para los días 28 y 29 de marzo. En el juicio intervendrá la fiscala de Violencia de Género Soledad Filtrín Cuezzo y el abogado querellante Pablo Cardozo Cisneros. La defensa estará a cargo de la abogada Lucinda Segovia.

Consultada por Salta/12, la denunciante, Yanela Gutiérrez, quien hizo pública la acusación en 2020, expresó que espera que estas audiencias se realicen, porque ya el año pasado se había fijado una fecha en diciembre, y luego le informaron que se suspendía. Expresó su necesidad de "cerrar un ciclo" para poder continuar con su vida.

Gutiérrez era secretaria de prensa del Concejo Deliberante. El 11 de noviembre de 2020 realizó primero una denuncia contra el secretario de Gobierno, Cristian Aimo, por coacción agravada y discriminación racial, y también contra el presidente del Concejo Deliberante, Lucas Tevez, por "conducta omisiva y facilitadora".

En esa primera denuncia, Gutiérrez contó que Aimo estaba reunido con el presidente del Concejo Deliberante y escuchó que se refirió a ella con expresiones referidas a su color de piel. Luego la llamaron y Aimo le reclamó por una noticia que había publicado fuera de sus labores en el Concejo, en su rol de periodista en un portal web. La comunicadora sostuvo que los dos hombres le dijeron que perdería el trabajo si no pensaba igual que ellos.

Gutiérrez denunció a Aimo y Tevez en la Comisaría 20 de Orán, por discriminación, abuso de poder y coacción agravada. En ese marco, surgió después la denuncia por violencia sexual contra Tevez, cuando ella acudió a una citación en la Fiscalía y la sumariante le preguntó si pasaba algo más en el Concejo, entonces ella refirió los abusos.

El Poder Judicial informó ahora que Tevez será juzgado por abuso sexual simple continuado, entre febrero y noviembre de 2020, "por tocamientos impúdicos en numerosas oportunidades". La denunciante dijo que el acusado había aprovechado la falta de personal en el lugar de trabajo debido a la situación de pandemia por la covid-19 para cometer estos hechos.

Gutiérrez dijo que fue notificada esta semana de la fecha de juicio. Anunció que la querella presentará cinco testigos. Contó que después de que se hiciera pública su denuncia contra Tevez, la contactaron varias chicas que relataron situaciones de abuso y de acoso, protagonizadas por el acusado, aunque quiso presentar esos testimonios como prueba o como "antecedentes" de la conducta del denunciado, dijo que no se los aceptaron. Indicó que aunque había informado todo en la Fiscalía, tampoco llamaron a declarar a las mujeres, "no aceptaron los testimonios de las chicas que me escribieron".

Gutiérrez fue despedida de la secretaría de prensa por Tevez, luego de haberlo denunciado, "cuando se hizo la ampliación de la denuncia, él (por Tevez) pasó por alto la orden de la Justicia y me manda el despido a mi casa". El juez Eduardo Carrizo había dispuesto el cese de actos de hostigamiento y que Tevez y Aimo se capacitaran en materia de género y violencia contra las mujeres como lo establece la Ley nacional Micaela.

La jueza Adriana Maidana Vega, del Juzgado de Primera Instancia de Violencia Familiar y de Género, también envió una nota al Jefe de la Unidad Regional Nº 2 de la Policía en Orán para que le notificara a Tevez la orden del cese de acoso y hostigamiento contra Gutiérrez. Sin embargo, la magistrada después consideró que el despido no incumplía con esas medidas dispuestas.

Desde entonces, Gutiérrez se encuentra desempleada y se quedó sin obra social, relató que su familia la ayuda económicamente y que la denuncia la perjudicó también en su proceso de búsqueda de un nuevo empleo. Entre las revictimizaciones que atravesó refirió que un hombre la llamó para que trabajara en una radio, pero días después le negó el empleo diciéndole que no la tomaría porque ella "lo iba a denunciar", tratándola como conflictiva.

Gutiérrez recordó que en estos años tanto ella como su abogado sufrieron amenazas y hostigamientos. Contó que tuvo ataques de pánico, miedo de salir y que recién hace 6 meses empezó a intentar recuperar su vida social.

Respecto a la asistencia estatal, dijo que después de un año y medio de su denuncia, tuvo asistencia psicológica en el área municipal de la Mujer y Género, pero las sesiones eran muy espaciadas, a veces "una vez a la semana" y otras "cada 15 días". Indicó que había una sola profesional que estaba saturada con la cantidad de usuarixs del servicio.

La denunciante expresó que desconfía de las autoridades judiciales, no se vio protegida en todo este tiempo, incluso señaló que cuando le retiraron la consigna policial el Ministerio Público Fiscal hizo pública esa situación, con lo que se sintió desamparada. Ahora consideró que aunque el juez llegara a favorecer a Tevez, se quedará tranquila porque ya advirtió sobre sus actos. "Por lo menos yo avisé, no me quedé callada, es lo único que me deja tranquila. Yo hablé, para que ninguna niña, ni otra mujer pase por lo mismo".