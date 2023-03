La presidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores de la provincia, Teresa García, acompañó el ayuno encabezado por el padre Francisco ‘Paco’ Olveira frente al Palacio de Tribunales. La Plaza Lavalle, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la sede donde el sacerdote que integra integrante del grupo de Curas en la Opción por los Pobres realizará misas diarias a las 19 horas en el marco de una huelga de hambre que se extenderá por siete días para pedir la “renuncia de la Corte Suprema de Justicia”.

La senadora oriunda de San Isidro participó de la celebración religiosa de este domingo en conjunto también con dirigentes y dirigentas de la organización La Patria es el Otro conducida por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque. “Acompaño el pedido de que un sector de la Justicia abandone el comportamiento mafioso”, expresó García a Buenos Aires/12, y pidió que los miembros del Poder Judicial acompañen a los más humildes y a los que nada tienen.

En este sentido, la legisladora celebró el trabajo que lleva adelante La Patria es el Otro, al cual consideró como un sector muy movilizado, y cercano a la realidad territorial. “Acompaño sus acciones hace varios años”, sostuvo. Asimismo, explicó que es un ámbito donde están presentes expresiones de otras fuerzas políticas, sindicales y también de organizaciones sociales.



“Por los y las empobrecidos de la Patria es el ayuno” sostuvo el cura ‘Paco’ Olveira a través del comunicado que anunció esta medida de protesta que se lleva adelante en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa comenzó el 24 de marzo en el marco del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 47 años del comienzo del golpe de Estado cívico-militar de 1976.

Con una labor territorial en la Isla Maciel, en el partido de Avellaneda, Olveira solicitó que la convocatoria sea lo más amplia posible, de cara a reclamar por la “proscripción sobre Cristina Fernández de Kirchner”. En el segundo día de convocatoria, el líder religioso contó que autoridades del Gobierno de la Ciudad solicitaron quitar las carpas montadas sobre Plaza Lavalle. “Les dije que dijeran a sus superiores que no vamos a sacar nada, que si quieren me hagan una contravención o me detengan”, sentenció el cura.

El padre Miguel Echeverría de Ciudad Evita también estuvo presente en la manifestación. Durante la última misa subrayó que acompañará a ‘Paco’ Olveira en este ayuno “para que se vayan estos hermanos que hoy son la cara más grosera del poder y hacen cada vez más imposible la vida de nuestro pueblo". "Somos seguidores de uno que vive con el corazón en la mano”, sostuvo Echeverría, y ratificó que “no hay paz sin justicia”.

Estuvieron presentes en la eucaristía del domingo, la senadora Teresa García, Diana Conti, la diputada nacional Laura Alonso, los diputados nacionales Mariano Recalde y Adrián Grana, la actriz y cantante Cecilia Rosetto , el titular de FETraes, Eduardo Montes; los dirigentes Lauro Grande, Gianni Buono, Facundo Arrosamena, Camila Febe Rodríguez, la legisladora porteña de La Cámpora, Berenice Iañez, y Judith Said. También estuvieron el periodista Jorge Elbaum, el caricaturista Daniel Paz, las abogadas Natalia Salvo y Marisa Herrera, entre otros



¿PASO en el Frente de Todos bonaerenses?

Días atrás, el dirigente bonaerense Fernando "Chino" Navarro se preguntó si no había que generar el debate a nivel provincial sobre la necesidad de tener PASO en el Frente de Todos. “¿Creemos que la Argentina está mal gobernada y la provincia de Buenos Aires es Suiza?”, lanzó el referente del Movimiento Evita cuestionando a la gestión de Axel Kicillof.



“Navarro nos tiene acostumbrados a declaraciones de este tipo”, afirmó la senadora al ser consultada por este medio. “Critica al gobierno provincial pidiendo una PASO para elegir gobernador, a lo que el propio gobernador ya le ha dicho a él y a todos que está dispuesto a competir”, señaló. Navarro, cercano al presidente Alberto Fernández, volvió insitir el fin de semana con la iniciativa y destacó la "importancia estratégica" que para el oficialismo significarían unas elecciones primerias en la provincia.