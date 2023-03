La Dirección Provincial de Epidemiología informó que en la última semana se detectaron 31 casos positivos de dengue en la provincia.



Los primeros casos que entraron a Catamarca fueron importados, a través de las localidades lindantes con la provincia de Santiago del Estero. Durante esta semana se confirmaron 12 casos autóctonos. La capital es el lugar que más casos presenta.

Del total de los casos, 1 pertenece al departamento Andalgalá (Aconquija), 9 a Capital, 1 a El Alto (Tapso), 17 a La Paz (4 en Icaño, 5 en Quirós, 3 en Recreo y 5 en San Antonio), 2 al departamento Santa Rosa (1 en Los Altos y 1 en Lavalle) y 1 caso a Valle Viejo (Pozo El Mistol).

En cuanto a la procedencia de los casos, 17 son importados, 12 se consideran autóctonos y 2 se encuentran en investigación.

El serotipo identificado en los casos confirmados es el DEN-2, salvo un caso con serotipo DEN-1.

El rango de edad de las personas afectadas es de 6 a 77 años, con una media de 34 años.

Síntomas

Ante estos síntomas se debe acudir al centro de salud de inmediato para recibir el tratamiento adecuado.



Fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas:

Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones

Náuseas y vómitos

Cansancio intenso

Aparición de manchas en la piel

Picazón y/o sangrado de nariz y encías

Prevención

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda múltiples medidas para la prevención del dengue, y advierte que la medida más importante es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, que incluye todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior (tapando tanques, aljibes y/o cisternas) o evitando que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos y cepillando frecuentemente (portamacetas, bebederos), o poniendo los mismos al resguardo bajo techo (botellas retornables).

Además advierte que la fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida de control destinada a eliminar a los mosquitos adultos, pero no es útil para eliminar los huevos ni las larvas. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias, ya que no se recomienda en momentos de emergencia sanitaria, cuando se detectan casos con sospecha de dengue, y siempre debe ser acompañada por acciones de control y eliminación de todos los recipientes que acumulan y puedan acumular agua en las casas y espacios públicos.

Recomendaciones

Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores, botellas).

Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordá frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos.

Rellenar los floreros y portamacetas con arena húmeda.

Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.

Tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

Verter agua hirviendo en las rejillas y colocándoles tela mosquitera.

Prevenir las picaduras del mosquito