El hallazgo de dos hombres sin vida el domingo último en el norte de la provincia provocó todo tipo de hipótesis, porque se especulaba que ambos habían sido asesinados. Sin embargo, el fiscal penal de Tartagal Gonzalo Vega consideró ayer que hubo un solo homicida, que a su vez murió por un siniestro vial, cuando huía.

Tenemos el homicidio, calificado", en el que la víctima es un hombre de 49 años identificado como Fernando Gómez, oriundo de la localidad de General Mosconi, y en el que el acusado es Vicente Lira, de 35 años, y con residencia en Pocitos, Bolivia, precisó el fiscal en declaraciones a Radio Nacional Salta.

Después, Lira robó una motocicleta a un hombre de apellido Ortiz. Luego Lira murió a "causa del accidente que tuvo en la moto", siguió el fiscal, para quien solo resta determinar el "móvil del homicidio, y analizar las cámaras de seguridad para hacer todo el recorrido desde Mosconi (donde fue dejado el automóvil Fiat en el que estaba el cuerpo de Gómez) hasta el kilómetro 17 (de la ruta nacional 86, donde murió Lira) para ver si no hay otras personas involucradas", para "hacer un análisis y poder ya determinar a ciencia cierta todo lo ocurrido", sostuvo Vega.

Sobre el móvil, se especula que estaría vinculado al narcotráfico, porque ambos tenían antecedentes por tráfico de estupefacientes.

Ayer se conocieron los resultados de las autopsias a los cuerpos de ambos fallecidos, realizadas por el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la ciudad de Orán.

Sobre Gómez, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida dentro de un automóvil sobre la ruta 86, a la altura del kilómetro 3, en jurisdicción de Mosconi, el fiscal detalló que tenía nueve heridas de arma de fuego, ocho con orificios de entrada y salida, y una que había quedado en la columna. "Todas (las heridas habían sido provocadas) desde el sector derecho de él, del costado" y "desde el cuello para abajo". Una de las balas, "la que termina con la vida de Gómez, es la que le da en la nuca".

El fiscal explicó que esta última bala fue disparada estando el agresor de pie, "da la vuelta al auto, le abre la puerta del conductor y le dispara esta última en la nuca y ya lo corre para el lado del acompañante y él empieza a manejar el auto con el fallecido en el auto".

Lira condujo el vehículo con dirección a Tartagal junto, pero a poco de andar el auto tuvo un desperfecto y debió abandonarlo en el kilómetro 3 de la ruta 86. Entonces Lira caminó hasta un comercio en donde le robó la motocicleta a Ortiz apuntándole con el arma que portaba.

Lira siguió por la ruta 86, pero iba tan fuerte que volcó a la altura del kilómetro 17, ya en jurisdicción del municipio de Tartagal. El fiscal indicó que en este caso la causa de muerte "fue un TEC (traumatismo craneoencéfalico) grave producto de una caída que le produjo una hemorragia" cerebral que termina con un paro respiratorio. "Venía con toda velocidad", dijo.

Ortiz denunció el robo de su motocicleta esa misma madrugada del 10 de agosto. La policía inició la búsqueda del ladrón y dio con Lira ya fallecido al costado de la ruta. En ese lugar se secuestró el arma de fuego usada para matar a Gómez.

Vega descartó la intervención de terceras personas en la muerte de Vicente Lira, detalló que en la autopsia "no se encuentra ningún tipo de signos de forcejeo, o signos de defensa" y sobre la herida que tenía en la pierna, dijo que se estableció que "es una fractura". Ni bien se encontró el cuerpo esta herida había hecho pensar que podrían haber recibido un disparo. "Se descartó eso" y "se constató que era una fractura expuesta de tibia y peroné", ratificó el fiscal Vega.

El fiscal señaló que, tratándose de una investigación en curso, no se descarta ninguna hipótesis, pero que hasta el momento se presume que los dos hombres circulaban en el auto por General Mosconi y sobre la avenida Juan XXIII en la intersección con la calle San Juan, se produjo el ataque homicida.