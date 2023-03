El banco First Citizens comprará a la entidad quebrada Silicon Valley Bank, con el acuerdo de los organismos reguladores. Con esta transacción, pasará a manejar sus activos por 110 mil millones de dólares, una cartera de depósitos de 56 mil millones y préstamos por 72 mil millones.

First Citizens recibirá una línea de crédito del fondo de seguros del Gobierno de Estados Unidos para fines de liquidez contingente y tendrá un acuerdo con el regulador para compartir pérdidas en préstamos comerciales, con el objetivo de tener cierta protección contra posibles tensiones crediticias.

First Citizens no pagará en efectivo (al contado) por la operación. En su lugar, ha concedido al fondo de seguros derechos de revalorización de sus acciones por hasta 500 millones de dólares, una fracción de lo que valía Silicon Valley Bank antes de su quiebra. El fondo de seguros podrá ejercer estos derechos entre el 27 de marzo y el 14 de abril. La cantidad de efectivo que reciba dependerá del valor de las acciones de First Citizens. Las acciones de First Citizens habían subido en un 45 por ciento en el Nasdaq luego de los anuncios.

El Silicon Valley Bank fue el primer banco grande en quebrar a comienzo de marzo y generar una crisis de confianza que provocó la quiebra de Signature Bank, cuyos depósitos y préstamos serán absorbidos por una unidad de New York Community Bancorp, y obligó al segundo banco de Suiza, Credit Suisse, a aceptar un rescate por parte de su rival UBS.