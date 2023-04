Cronograma de pagos establecidos por ANSES para jubilados y pensionados

Las fechas a cobrar de los jubilados y pensionados con haberes menos a $60.124

DNI terminados en 0: miércoles 08 de marzo

miércoles 08 de marzo DNI terminados en 1: jueves 09 de marzo

jueves 09 de marzo DNI terminados en 2: viernes 10 de marzo

viernes 10 de marzo DNI terminados en 3: lunes 13 de marzo

lunes 13 de marzo DNI terminados en 4: martes 14 de marzo

martes 14 de marzo DNI terminados en 5: miércoles 15 de marzo

miércoles 15 de marzo DNI terminados en 6: jueves 16 de marzo

jueves 16 de marzo DNI terminados en 7: viernes 17 de marzo

viernes 17 de marzo DNI terminados en 8: lunes 20 de marzo

lunes 20 de marzo DNI terminados en 9: martes 21 de marzo

Cobros: jubilados y pensionados con haberes mayores a $60.124

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de marzo

miércoles 22 de marzo DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de marzo

jueves 23 de marzo DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de marzo

lunes 27 de marzo DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de marzo

martes 28 de marzo DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de marzo

De qué forma y dónde cobrar las jubilaciones y pensiones

Tanto los pensionados como los jubilados donde sus haberes sean superiores a $60.124 y. Así fue como lo dio a conocer la ANSES que realizó el calendario de cobro de este mes, en vista de los números finales del DNI.

El haber correspondiente se depositará en los bancos disponibles, y donde atienden solamente por ventanilla y sin necesidad de turno anticipado.

Jubilados y pensionados deben acudir a su banco únicamente en las fechas designadas y los haberes quedarán en sus respectivas cuentas.

Los cronogramas de cobro del conjunto de las prestaciones que efectúa ANSES pueden buscarse comunicándote al 130 y otro modo es vía internet desde su web oficial.

Tras un largo camino, ya rige la moratoria previsional - A quiénes beneficiará y cómo pueden acceder

El pago de deuda previsional está dirigido a personas que, pese a haber cumplido la edad jubilatoria, no llegaron a pagar los 30 años de aportes que dicta la legislación. Incluye a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años, quienes todavía no tienen la edad límite pero ya saben que no llegarán a esa cantidad de años de aportes. Tras un largo camino, ya rige la moratoria previsional