Los Ex

Caída libre

1996

El debut y despedida de Los Ex. Después de Barracos, una banda breve con la que llegó a telonear a los Rolling Stones, Colombina Parra se consolida en Los Ex como la cantante garagera de los ’90 en Chile y una de las voces femeninas que por supuesto no abundaban en la escena local. Caída libre es el debut de una banda eléctrica con letras de desazón, humor y crítica social acorde a la época, que fue editada por BMG y llegó a estar en los tops de lo que en ese entonces era MTV. Con singles como “La corbata de mi tío”, “Sacar la basura” y “Vendo diario” que tuvieron difusión en Latinoamérica, es el proyecto más ligado a la música industrial de Parra que alguna vez declarara estar “muy contenta de que esa etapa terminara”. Se disolvieron después de su primer disco y volvieron a principios de siglo.

Los Ex

Cocodrila

2007

El regreso de Los Ex una década después. Tras su disolución, Colombina Parra se volcó a su carrera como arquitecta, su incursión en la pintura y un lugar como colaboradora de su padre Nicanor en la recopilación de su obra visual. Los Ex volvieron con Cocodrila a una escena chilena mucho más ligada a la producción independiente con un disco que conservaba el espíritu eléctrico y garagero y que le habló a una generación nueva pero igual de descorazonada. Canciones como “Vida Social”, “Me has pegado” y “Quiero ser como la Blondie” marcaron esta etapa caracterizada por un intenso recorrido de shows en vivo, que incluyó un nuevo disco, Pistola de plástico (2008), y una reedición de Esta tarde vi llover, un EP compuesto en los noventas.

Colombina Parra

Flores como gatos

2011

Su primer disco solista es un catálogo extremadamente personal de postales en clave folk por el que casi se la puede espiar en su cotidianidad. Minimalista y confesional en vez de indignado y rabioso, y cambiando las guitarras eléctricas por las criollas, Colombina recorre su propia historia familiar con canciones como “Mi casa ideal” o “Vamos a almorzar”, sobre un soleado y flotante encuentro con su madre Nury Tuca. El disco lo escribió sola con su guitarra en la playa de Las Cruces, la última residencia de su padre Nicanor Parra, mientras estaba embarazada de su segunda hija, Juli, y por él sobrevuelan los climas playeros y boscosos, una melancolía omnipresente y hermosa. Su disco más íntimo.

Colombina Parra

Amala

2021

A diez años de su debut solista, y después de recorrer sonidos bien diferentes a lo largo de su carrera, Colombina lanzó un disco más etéreo y ensoñado, compuesto en pandemia, con un sonido basado en sintetizadores, ambientes y experimentaciones vocales motivado por su encuentro con la naturaleza después de un encierro estricto en la cuarentena. Ella cuenta que el nombre fue parte de la experimentación del disco y que nació de una palabra que simplemente creía inventada por ella misma. Sin embargo, luego se enteró de que la palabra existe y corresponde al nombre de la entidad que carga con el peso del mundo según la mitología originaria del norte de América. Un título perfecto para nuestros días inciertos.