Juan Martín Rago, nombre real del conductor televisivo conocido como Jey Mammón, quien fue denunciado por abuso sexual infantil en una causa de la que salió sobreseído por prescripción, aseguró que Lucas Benvenuto significó un "vínculo amoroso hermoso" en su vida, en la primera entrevista televisiva que brinda desde que se hizo pública su acusación, la cual dio desde el living de su casa.

"Quiero aclarar que el estado en el que me ven, no es el estado en el que estoy, estoy con clonazepam encima, hace que esté transitando esto de la mejor manera", subrayó al inicio de la entrevista que le dio a Jorge Rial para el programa Argenzuela, que se emite por C5N.

Al ser consultado sobre quién fue Lucas en su vida, respondió: “Fue para mí un vínculo amoroso hermoso, digo vínculo porque una cosa es una relación y otra un vínculo. Yo tomo la palabra vínculo como cuando vos te ves con una persona, pasa esporádicamente el tiempo y te volvés a ver. Tuve un vínculo fuerte con él, por eso digo que fue muy lindo. Implicó hasta que le componga una canción, una de las pocas de amor que compuse en mi vida”.

Jey Mammón volvió a negar las acusaciones

"Hoy significa otra cosa”, agregó, mientras precisó que “la denuncia que él hace dice que él me conoce cuando él tenía 14 años. Dice que un hombre lo entrega a mí, lo drogo, lo llevo a mi casa, al otro día aparece desnudo y con rasguños. Yo no puedo eludir esto. Niego profundamente esta atrocidad".

"Yo necesito que quede clarísimo que no violé, ni drogué, ni abusé de un nene de 14 años. Las razones por las que él hizo esa denuncia falsa las desconozco, no lo voy a demandar ni ir contra él porque te juro que entiendo su historia, lo que no entiendo es por qué me está causando este daño, no él, sino las circunstancias de la vida que lo llevaron a hacer esto que está haciendo", añadió.

"La denuncia dice que lo vuelvo a ver, con sus 14, y que por tercera vez lo vuelvo a ver en una fiesta en el barrio de Congreso, cuando él seguía teniendo 14 años", agrega, mientras que destaca que él lo conoció en el 2009, en esa fiesta, cuando Lucas tenía 16 años. “Él fue con su hermana y otro chico, había mucha gente, entre ellos estaba Natacha Jaitt”, agregó.



Luego, contó que "ese otro chico que vino con él, me mandó un mensaje hace dos días. Me puso 'no puedo creer lo que te está haciendo Lucas'. Lo llamé por teléfono, y me contó que, antes de hacer la denuncia, Lucas le habló y le preguntó '¿Te acordás cuándo yo tenía 14 y yo estaba con Jey?'. Él le dijo que no era así y Lucas lo bloqueo".

"Empezamos a salir cuando Lucas tenía 17 o 18 años"

Si bien afirmó que conoció Lucas cuando este tenía 16 años, contó que empezaron a salir “cuando tenía 17 o 18, no lo recuerdo. Pero fue hace 14 años y, a quienes necesiten ver el número 18, les quiero decir que hoy no es la misma sociedad ni la misma ley que hace 14 años, afortunadamente. Hace 14 años nos reíamos de ciertas cosas, nos divertían ciertas cosas, decíamos ciertas cosas, y no me incluyo en un montón”.

La repercusión mediática del caso

En cuanto a la repercusión mediática que tomó el caso, dijo “entender a los periodistas que le creen a la víctima, porque yo siempre fui así”, mientras que aseguró que “por la condena social, estoy crucificado. No puedo salir de mi casa porque cuando salgo está lleno de gente en la puerta, está toda la prensa”, dijo al principio de la nota.



No obstante, más adelante, con un tono más elevado, aseguró: “No voy a permitir que me pelotudeen de esta manera. Primero me voy a encargar de lo importante, y después de los forros que están pelotudeando con un tema tan grave y tan sensible”.

Al concluir, aseguró que, al prender la televisión, nota que están “hablando de mí todo el día, es una destrucción masiva en la que la presunción de inocencia, más allá de que no existe causa, tampoco existe. Me están matando. ¿Se puede hacer mierda así a una persona en televisión? Si esto es la televisión, no quiero ser parte. Y lo aclaro particularmente a todos ellos que dicen que estoy haciendo esto porque quiero volver”.



El mensaje que le habría enviado Lucas a Jey Mammón

En otro fragmento, dijo empatizar con el denunciante "porque es un chico cuya vida lo rompió todo", aunque destacó no sentir "ser parte de esa historia que lo hizo a pedazos" y subrayó que en una nota lo escuchó decir que se le confunden "los datos, los hechos, los días y las personas".

Acto seguido, se refirió a un audio que Lucas le habría enviado en 2019, un año antes de realizar la denuncia ante la Justicia. "Me llegó un audio de él en el que me dice: '¿Ya no me vas a contestar los mensajes? Quedate tranquilo, no soy de esos tipos que va a ir a la tele a decir que yo estuve con Jey Mammon. Yo sé que vos sos nervioso, que sos cagón, un tipo ansioso, no tengas miedo'. Después, me bloqueó, no pude ni contestar. En ese momento, me fui al baño a vomitar".

Relación con Telefe y Disney

"Fue de mutuo acuerdo que los domingos que sean necesarios no vaya a la 'Peña...', primero porque no estoy de ánimo para hacerlo", dijo en relación con el programa que conducía los domingos por Telefe, La Peña de Morfi..

"Tengo un vínculo con el canal, estoy trabajando ahí. Tengo contrato hasta fin de año", remarcó. "Yo tengo que ver cuándo estoy de ánimo para hacerlo (al programa). No es que a ellos no les parece (que no lo haga), a mí tampoco me parece", aseguró.

También desmintió que haya filmado una película con Disney. "Nunca hice una película con Disney", dijo acerca de los rumores que habían surgido respecto de que había filmado con esa compañía y que iban a suprimir su cara en 18 escenas.

Qué mensaje le envió a Lucas Benvenuto

"Deseo de corazón que pueda sanar su alma y si él siente que puedo ser parte de su daño, lo abrazo. Pero nada de lo que digo es mentira", sostuvo al final de la entrevista, sobre el joven que lo denuncia, Lucas Benvenuto.

"Soy consciente del daño inmenso que tengo encima por las cosas equivocadas que él ha dicho (por Lucas). El daño es tremendo", agregó.

El descargo de Jey Mammón en Instagram

El miércoles, Rago se refirió a Lucas del mismo modo en que lo había hecho días atrás, cuando en su Instagram publicó un video en el que aseguraba que lo conocía, pero negaba haber abusado de él. En ese entonces dijo que el denunciante "necesita sanar su historia, pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas".

Si bien admitió haber tenido una relación sexual afectiva con su denunciante, negó haber abusado de él. "No violé, no abusé, no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente", aseguró.

"Yo a Lucas lo conozco. No voy a decir ‘no sé quién es, lo desconozco’. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio, y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16, ahí nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo”, agregó. "Entiendo que Lucas necesita sanar su historia, pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas, cosas que yo no hice. No es así”, insistió.

La denuncia contra Jey Mammón

Lucas Benvenuto, un joven de 30 años, denunció a Jey Mammón por abuso sexual, delito que presuntamente habría ocurrido cuando él era menor de edad. Según contó, él y Mammon tuvieron una relación que duró varios años. "Él tenía 32 y yo 14", detalló en el programa A la tarde (América).

La acusación judicial contra el conductor, realizada en 2020, detalla que ambos habían mantenido un vínculo en 2006. La causa se cerró en 2021, luego de que el juez de instrucción, Walter Candela, y el fiscal Patricio Lugones consideraran que la acción había prescrito por el tiempo transcurrido.

