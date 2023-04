Brenda, la madre de la beba en situación de calle que falleció a metros de la Casa Rosada, contó a la prensa el momento en que se dio cuenta de la muerte de su niña. La mujer dijo que se despertó en la madrugada del viernes para darle el pecho a la nena y que "ya no tenía pulso". Pudieron llamar a la Policía y llegó una ambulancia, pero no hubo manera de revivirla.

La mujer contó que le había dado de comer antes de irse a dormir. Horas más tarde, ya de madrugada, cuando quiso darle de amamantar, constató que su hija ya no tenía signos vitales."Estamos mal. ¿Cómo vamos a estar?", dijo con su marido al narrar la tragedia.

Cuando vio que la beba no respiraba, le pidió ayuda al policía de una garita, que contactó al SAME. "El SAME la vio, pero se fueron", dijo Brenda, que contó que viven en la calle desde "hace como dos años".

La muerte se dio a escasos metros de la Rosada. Télam

Por su parte, Hernán, el padre la pequeña, lamentó no tener un trabajo que le permita vivir en condiciones dignas. "Me discriminaron un montón de veces", dijo el hombre.

"Voy a buscar laburo y voy a alquilar. Quiero recuperar a los chicos. Se me murió uno y al otro me lo sacaron", añadió.

La muerte se caratuló como "presuntamente por dificultades respiratorias" y la fiscalía interviniente investiga el caso por considerarlo una "muerte dudosa".



El hecho conmocionó en la jornada del viernes y puso de relieve el drama de las personas en situación de calle. De acuerdo a los datos del último Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado en 2019 en la ciudad de Buenos Aires por diversas organizaciones, solo en la Capital Federal hay 7.251 personas en esta condición, de las cuales unas 5 mil duermen directamente en la vía pública.

El Censo Nacional realizado por el Indec en 2022 contabilizó solo 903 personas sin techo en la Ciudad de Buenos Aires, pero su metodología fue cuestionada por las organizaciones. En mayo de 2021, personal de la Ciudad de Buenos Aires había relevado la existencia de 2.573 personas en situación de calle.



Recientemente el gobierno porteño sumó repudios por lanzar una licitación para adjudicar el "servicio de relevamiento de condiciones que impactan en la higiene". En la lista aparecen los residuos, las personas que viven en la calle y los recuperadores urbanos.