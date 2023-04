El presidente Alberto Fernández participará el miércoles próximo de una reunión por teleconferencia con mandatarios latinoamericanos para tratar el tema de la inflación en la región, y viajará a Chile para compartir un acto con su par Gabriel Boric por los 205 años del Abrazo de Maipú entre Bernardo O'Higgins y José de San Martín tras la batalla de Maipú que reafirmó la independencia del país vecino.



El inicio del encuentro virtual por la cuestión inflacionaria está previsto para las 10, hora de México (las 13 de la Argentina).



La convocatoria fue organizada por el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, y además de Fernández participarán los jefes de Estado de Colombia, Gustavo Petro; de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; de Chile, Boric, y de Cuba, Miguel Díaz Canel, informaron fuentes de la Presidencia argentina.



Allí se analizarán iniciativas para reducir la inflación de manera conjunta y sería el prólogo para otro encuentro presencial en mayo en Ciudad de México.



Entre esos puntos se buscará establecer un mecanismo para el intercambio de productos de la canasta que mide la inflación a menor precio de producción.



El 28 de marzo los cancilleres hicieron el primer encuentro, también en forma virtual, indicaron voceros del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.



"Lo que estoy verificando es que hay un problema inflacionario que está permanente en todos lados del mundo, lo he visto en la charla con presidente y su equipo", dijo Fernández al canal C5N, el miércoles pasado, respecto a la reunión bilateral que mantuvo ese día con el mandatario estadounidense Joe Biden en Washington.



"Y no lo organizamos nosotros, fuimos invitados. Lo organizó México", refirió el jefe de Estado para dar cuenta de que la inflación es un problema de muchos países.



El mandatario señaló que "hay un problema sobre los precios internacionales que es mundial" y que "en la Argentina se potencia más" porque su Gobierno partió "de un piso muy alto".



"Hay que recordar que yo no recibí una inflación de 1%" sino una "de 54 puntos, con lo cual el piso estaba altísimo", reseñó, "y en una crisis como esta hace mucho más difícil el tema inflacionario" y por eso "hay que prestarle mucha atención".



Precisamente sobre ese punto analizó: "Estamos trabajando con (el ministro de Economía) Sergio (Massa) muchísimo, tratando de ordenar eso", y explicó que "hay una parte de especulación que complica mucho a la Argentina".



"Confiamos con Sergio que los peores meses están pasando, tal vez marzo sea el último mes complicado y que a partir de allí tengamos un sistema de control sobre los precios", completó Fernández.



La idea de esta reunión regional fue planteada el 2 de marzo por López Obrador, quien se comunicó telefónicamente con Fernández y con el resto de los presidentes.



Y además mostró a través de un video su propuesta, que envió a todos los mandatarios invitados.



"Hay muchas oportunidades entre nuestros países para bajar la inflación, hay muchas oportunidades para el intercambio económico y comercial, por ejemplo eliminando aranceles", expresó el Presidente mexicano.



"Brasil y la Argentina tienen carne; Colombia y Cuba, cemento, y nosotros tenemos también muchas cosas para ofrecer", enunció luego López Obrador.



"Me parece una gran idea la que planteás, ¿podemos concretarlo?", manifestó Fernández en una llamada telefónica con altavoz, de acuerdo con lo que se apreció en el video. Lo mismo ocurrió con Lula, quien mostró su confianza en que "las cosas van a caminar".



La inflación en la Argentina es del 94,8% anual, en Cuba del 39%, en Colombia de 13,1%, en México de 7,82% y en Brasil de 5,79%.



Un encuentro en homenaje a O´Higgins y San Martín

También el miércoles próximo Fernández visitará Chile para compartir con Boric un acto por los 205 años del Abrazo de Maipú, del 5 de abril de 1818, entre los generales O'Higgins y San Martín.



El encuentro se confirmó el 25 del mes pasado en un reunión bilateral que mantuvieron el canciller Santiago Cafiero y su par chileno Alberto van Klaveren, en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y Gobierno que se realizó en Santo Domingo, capital de República Dominicana.



El Abrazo de Maipú, localidad ubicada en cercanías de la capital Santiago, se produjo tras la batalla de Maipú ocurrida ese mismo día.



En Maipú se enfrentaron el Ejército Unido argentino-chileno, comandado por San Martín, y las fuerzas realistas que respondían al monarca español Fernando VII y que estaban lideradas por Mariano Osorio.



La victoria del Ejército Unido reafirmó la Proclamación de la Independencia de Chile, ocurrida casi dos meses antes, el 12 de febrero de ese mismo año.