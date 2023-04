"Estoy acá y me banco lo que sea, pero si no hablamos no vamos a solucionar nada", dijo Berni

"Estuvimos hasta recién trabajando para detener a los autores, estoy acá porque sé lo que están pasando todos los días. No hay nadie que venga a poner la cara, yo estoy acá y me banco lo que sea, pero si no hablamos no vamos a solucionar nada", dijo Sergio Berni a los colectiveros en medio de la protesta.

"Si no entendiera la bronca de los colectiveros, no estaría acá. Yo no salgo corriendo como todos los demás. Vengo, pongo la cara, todo lo que hay que poner, y de acá no me muevo hasta que hable con ellos y pueda entender con ellos cómo podemos avanzar", sostuvo tras la agresión que sufrió. Y agregó: "No hay soluciones mágicas, es trabajar, trabajar y trabajar. Las cosas no se arreglan escondiéndose, se arreglan poniendose en el lugar", agregó.