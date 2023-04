El ministro de Economía, Sergio Massa, participó del acto de inauguración de la fábrica de Pixart, "primera planta inteligente de Latinoamérica", ubicada en Escobar. El establecimiento está potenciado con tecnología Intel, en alianza con Google y Qualcom. Desarrollará chips, computadoras y componentes. Requirió una inversión de 20 millones de dólares.

"Sentimos orgullo por ver que nuestro país puede producir y exportar usando tecnología de punta, entrando a la industria 4.0, teniendo un desarrollo montado centralmente en la robótica y produciendo bienes que son centrales para el futuro de la Argentina y del mundo. Acá vemos robots que hacen que las personas estén en una torre de control y robots produciendo, armando y empaquetando las notebooks, los chips y los demás componentes", indicó Massa.

Pixart es una empresa de ingeniería argentina especializada en el "desarrollo, actualización, integración y mantenimiento de software y hardware". Durante 15 años, Pixart fabricó equipos para el programa educativo Conectar Igualdad. La "smart factory" de Escobar cuenta con estaciones de fabricación, cobots (robots colaboradores) y robots que informan constantemente del progreso del trabajo. Cada estación envía información que está centralizada en el panel de control de fábrica.

"Ya no necesitamos ir a buscar chips a otro lado. Hoy, se empiezan a producir acá. No solamente las Chromebooks se empiezan a producir acá para la Argentina, sino que se empiezan a exportar a toda latinoamérica. Aquello de que se produce donde es más barato, de que las cadenas globales de valor eran enormes, la pandemia y la crisis en Estados Unidos y Europa demostraron que hay un replanteo absoluto. Argentina se incorpora a la nueva globalización siendo actor y no víctima", agregó Massa. Según cifras oficiales, el sector de la economía del conocimiento generó exportaciones por un total de 7 mil millones de dólares en 2022.