La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a través del cual se busca crear un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y un régimen cambiario específico.

Según la estimación de las empresas y clusters que operan en Argentina, unos 30.000 profesionales del sector de tecnología de la información (IT) trabajan para el exterior y perciben ingresos en moneda extranjera.

Tras la aprobación, el ministro de Economía, Sergio Massa; el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk; y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, celebraron el visto bueno de la iniciativa como un "enorme paso hacia la regularización financiera y tributaria de los gamers y programadores freelance que cobran en moneda extranjera y que desean tener sus ingresos en la Argentina".

Ahora, será el turno de la Cámara Alta quien deberá darle la confirmación final para que se ponga en vigencia el régimen, el cual será administrado por la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

¿Qué es el Monotributo Tech?

Según el texto de la iniciativa, el monotributo tecnológico o "tech" apunta a ayudar a la retención del talento capacitado y formado en Argentina en materia de software y tecnologías asociadas, con el objetivo inmediato de formalizar ingresos en divisa extranjera por servicios exportados.



La retención en la Argentina de los recursos humanos capacitados, especialmente en materia de desarrollo de software, es una de las preocupaciones más relevantes del sector, ya que la demanda de profesionales para esta actividad es global.



El proyecto crea un monotributo tecnológico (Monotech) para los profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento y para quienes "participen en competencias de e-sports (nivel profesional)", pero también puede ser de utilidad para un guionista o un periodista que presta servicios o colaboraciones al exterior, por ejemplo.



Monotributo Tech: cuáles son los topes y cómo funcionará

El tope de facturación anual del "Monotributo Tech" será de US$ 30.000 y tendrá tres escalas. Sin embargo, se agrega "una cuarta" para aquellos contribuyentes que ya tienen un monotributo vigente con cobro en pesos.

La primera busca incluir a aquellos contribuyentes que exporten por hasta US$ 10.000 anuales (unos 833 dólares por mes); la categoría 2 contemplará a quienes facturen hasta US$ 20.000 por año (1.666 dólares por mes); y la categoría más alta será la que tenga habilitada hasta una facturación anual de US$ 30.000 (2.500 dólares por mes).



De esta manera, el monto mensual que pagará cada categoría del "Mono Tech" tiene su “equivalencia” en las escalas del monotributo doméstico, las cuales son:



La categoría 1 pagará $9245 (equivalente al tributo integrado de la escala D).

(equivalente al tributo integrado de la La categoría 2 pagará $15.712 (equivalente al tributo integrado de la escala F).

(equivalente al tributo integrado de la La categoría 3 pagará $31.347 (equivalente al tributo integrado de la escala H).

Por otro lado, la "categoría 4" será para aquellos que tienen monotributo local y que deberán deberá sumarle el impuesto integrado de la categoría H, es decir, de $20.460. Sin embargo, si estos ciudadanos están categorizados en I, J y K deberán pagar el monto de impuesto integrado correspondiente a cada una de esas categorías.

