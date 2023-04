Los auténticos decadentes anunciaron el lanzamiento de una nueva versión de "Costumbres argentinas", un clásico de la escena musical local que vuelve a sonar en la voz del artista Andrés Calamaro, autor de la canción que fue lanzada en 1985, cuando formaba parte de Los abuelos de la nada.



La versión junto con el videoclip, que se estrenará el 20 de abril y formará parte de Capítulo N, el tercer álbum de la trilogía discográfica ADN de Los Auténticos Decadentes, será la primera vez que la canción se produzca en un estudio de grabación pero, esta vez, con el acompañamiento de la banda de Gustavo "Cucho" Parisi y escoltado por la guitarra del "decadente" Diego Demarco.



La primera parte de esta serie de lanzamientos incluía temas de Sumo (”Los viejos vinagres”), Virus (”Luna de miel en la mano”), Luis Alberto Spinetta (”Seguir viviendo sin tu amor”) y también una de Los Abuelos de la Nada perteneciente a su primer disco (”No te enamores nunca de un marinero bengalí”).



Además, entre los homenajeados estaban Rubén Rada, Los Tigres del Norte, Los Chunguitos y hasta Opus, los one hit wonder austríacos con la maradoniana “Live is Life”. El primero de abril de 2022 se editó el Volumen D, con versiones de Moris (“De nada sirve”), The Cure (“Boys Don’t Cry”, con Andrea Prodan como invitado) y Rodrigo (“Yerba Mala”, junto a Ulises Bueno). También incluía “Jurabas tú”, de Los Del Fuego y con Los Palmeras.



Hasta el momento, el único registro que existe de la grabación es el vivo del show de Los Abuelos en el teatro Opera el 14 de Junio de 1985, momento en el cual la banda estrenaba ante su público lo que se convertiría con los años en uno de los himnos del rock nacional. “Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama ‘Costumbres argentinas’ y dice así...”, de esta manera abría el número musical el joven Andrés Calamaro en 1985, cuando presentaba el tema por primera vez.