El sindicalista Luis Barrionuevo salió hoy al cruce de las declaraciones del hijo de Juan Carlos Rojas, que ayer le dijo a Catamarca/12 que la Justicia debía llamar a declarar a Luis Barrionuevo, al Gobernador, y a los funcionarios de la gestión anterior del Ministerio de Desarrollo Social, del cual su padre estaba a cargo al momento de su asesinato. “Parece que nadie en Catamarca tiene huevos para llamarlo a Barrionuevo, él fue el primero que dijo del golpe y el asesinato y después desapareció”, declaró Fernando Rojas en exclusiva con este medio.



Barrionuevo apareció hoy en una radio y aseguró que “Rojas era la persona que yo más quería; mi persona de mayor confianza en Catamarca. Tal es así que hice el mejor polideportivo del norte argentino por la honestidad con que trabajan”, comenzó. “Ni los familiares creo que lo querían a Rojas tanto como yo”, dijo.

“Juan Carlos estuvo 48 horas antes de que lo asesinen conmigo en el gremio llevando recursos para su provincia. Estaba feliz; cuando me comunican a mí que había muerto de un infarto... nunca se resfrió en los años que lo conozco”, explicó.

El sindicalista relató cómo fueron los momentos posteriores a que se conociera la noticia, el 4 diciembre de 2022: “Tomamos el avión con la comisión directiva después de 36 horas. Cuando llego a Catamarca, al toque pido un informe y mando a una persona de mi confianza a la morgue, y desde la morgue salió y me dice que lo golpearon. El último llamado que él hizo fue a la mujer que limpiaba el sindicato y su casa. Ella declara que sintió un golpe. Que es el golpe que le dan antes de caer de bruces y se rompió todo”, detalla.

Se refirió a la hipótesis lanzada por sus hijos el lunes pasado en la conferencia de prensa en la que mostraron las fotos del cadáver de su padre: “No es que fue torturado”, y habló además de Laureano Palacios, el primer fiscal de la causa sobre quien ya se confirmó que iniciarán un Jury de enjuiciamiento: “El fiscal inútil e incapaz dijo que no hubo signos de violencia. Ahí pedí la segunda autopsia y ahí surgió todo: que seguramente habría tenido una pelea interna en el dormitorio y de ahí salió afuera”.

Hipótesis

“Creo que más bien es un tema de índole muy cercano, las tres hipótesis más fuertes que hay ahora, con todos los elementos el grabado de celulares, las cámaras y todo”, lanzó.

“Yo le pregunté al hijo que manejaba la tecnología de las cámaras de Catamarca, del sindicato, de todo, que fue quien lo descubre y el único que tenía llave de la casa porque tenía un perro en su casa y en 36 horas dice que no fue ni a darle agua ni comida. Le pregunté: ¿Por qué limpiaste la escena del crimen?, y me dice: “Bueno, porque me pareció. Y le dije: “No, tu capacidad da para que vos llames a la Policía de inmediato cuando encontraste a tu papá”. Él llamó al secretario adjunto del sindicato, y ahí lo dieron vuelta y tenía toda la cara rota por el golpe que había sufrido”.

“De ahí parte el tema. Natalia (una de sus hijas) dice que fue apretada y es mentira, no fue apretada nada. Voy a ir con todos los elementos que sean necesarios para descubrir quién o quiénes lo mataron”, aseguró.

“Yo estoy convencido de que van a aparecer los asesinos. Yo estoy siguiendo día a día el caso. Me interesa más que nadie que se resuelva el caso. El Gobierno carece de los instrumentos que debe tener una provincia, Catamarca es obsoleta en todo eso. Nada que ver con la política. Es todo mentira, acá no hay nada raro. Yo, la hipótesis mía es más del entorno de él que otra cosa. Anda por ahí, dijo en relación al entorno familiar. Han surgido hechos más precisos”, adelantó.

Casi al final de la entrevista, volvió a apuntar sobre Fernando Rojas: “Me extraña, vos tenés más de treinta años y limpiaste la escena del crimen porque tenía manchas... Yo le pregunté al hijo porque limpió la escena del crimen. Hay cosas que a mí no me cierran”.

Recompensa



Acerca de la noticia que se conoció ayer sobre que el Gobierno de Catamarca lanzaría una recompensa para quienes aporten datos del asesinato, opinó: “Le dije al Gobernador que es una locura y que demuestra la incapacidad”.

“El gobernador lo que tiene que hacer es actuar, separar a los ineptos de la policía, separar a toda la Justicia por la incapacidad. Ahora por primera vez están en las indagaciones fuertes de todos los que pueden haber intervenido”, dijo.