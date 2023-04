Esta mañana la familia de Juan Carlos Rojas y su abogado, Iván Sarquís, exhibieron fotografías sacadas al exministro tal y como fue hallado en su domicilio el 4 de diciembre de 2022 en horas de la mañana. El impactante material muestra a Rojas en el suelo, sumamente golpeado. Hay además fotografías de distintas partes de su cuerpo como sus manos, que evidencian que los golpes no habrían sido en un solo lugar, como había dicho la Justicia en un principio.

“Nosotros los hijos del ministro de Desarrollo Social y Secretario General de la UTHGRA, convocamos a conferencia de prensa para poner de manifiesto la maniobra perniciosa y falaz que pretendió ocultar la muerte de nuestro padre Juan Carlos Rojas”, inició Natalia, una de las hijas del exministro asesinado el 3 de diciembre del año pasado en su casa del barrio Parque América.



Natalia, Fernando y Mónica, junto a su abogado Iván Sarquís detallaron su malestar por la posición del fiscal del Jury, Miguel Mauvecín, que tras el rechazo a su pedido de inhibirse de la causa, decidió no acusar al fiscal Laureano Palacios por las impericias en la investigación. Por esto, sus hijos decidieron mostrar las fotos del cadáver de su padre, tal como fue encontrado en el patio de su casa y donde se ven claramente las marcas de arrastre, y los golpes previos que recibió Rojas.

“En atención a los hechos que son de público conocimiento, la familia ha decidido manifestarse respecto de la actuación del Ministerio Público Fiscal que ha dado origen a la investigación por las decisiones del Tribunal del Jury, a partir de su fiscal acusador (Mauvecín) y el posicionamiento que ha tenido por la performance y la participación del fiscal Palacios”, señaló Sarquís antes de que los hijos comenzaran a hablar.

“A la familia la Justicia le mintió, como al pueblo catamarqueño también. A la familia se le dijo que murió de una caída, que murió solo, que no había violencia en las cosas, que no faltaba nada, que se había ido en paz. Al pueblo se le dijo que al ministro la muerte lo visitó pacífica, que se fue solo y nos entregaron un cajón cerrado. Nos impusieron el secreto de sumario. Nos ocultaron la verdad con un secreto de sumario”, dijo Natalia.

“Ahora sabemos que papá no se cayó, no tuvo in infarto, papá fue brutalmente golpeado. Lo tuvieron de rodillas, lo golpearon, le reventaron el rostro, un ojo, la boca. Lo tuvieron de rodillas y así lo ultimaron rompiéndole la base del cráneo. Lo arrastraron y lo tiraron en el patio y limpiaron la escena los que lo asesinaron. Lo rompieron todo y lo dejaron tirado”, manifestó.

“Luego llegó la policía, el cuerpo forense, la fiscalía, y esto fue lo que encontraron. Y dijeron que estaban ante una muerte natural. Es mentira, vergüenza debería darles, encubridores, cómplices, mentirosos. Nadie escuchó nada, nadie vio, pero el cuerpo de papá grita por justicia. Estas son las pruebas del encubrimiento. Ahora entendemos por qué tanto apuro en darnos el cuerpo. Hicieron todo mal. Queremos que la justicia rinda cuenta de semejante maniobra", sentenció antes de mostrar las imágenes de su padre tal cómo fue encontrado.

Tras mostrar las fotografías, Sarquís, señaló que fue muy debatido el tema de si mostrarlas o no. Pero que se entendió que era la única manera de poner en evidencia lo que para ellos es un encubrimiento. “Esperamos que con esto la Justicia se despabile, estamos en un momento muy crítico de la Justicia de Catamarca. Este no es el primer hecho que pone en tela de juicio a nuestro Poder Judicial” dijo y agregó: “No hay margen a dudas que estamos ante una verdadera situación de gravedad institucional, que se va oscureciendo cada día más. Si esto le pasa a un ministro en funciones, qué podemos esperar para nosotros. Las improlijidades tuvieron un sentido”, aseguró.

Pericias y posible interrogatorio

Según lo que surge de las pericias oficiales, a Juan Carlos Rojas lo habrían tendido de rodillas al menos en cuatro oportunidades. “Entiende la familia que en la forma en la que se ha desplegado la violencia sobre la humanidad de Juan Carlos se lo tuvo de rodillas, se ha desplegado una serie de golpes sobre su cuerpo para darle el golpe que lo liquida. Entendemos que pudo haber sido torturado e interrogado, las huellas del rostro manifiestan esto”, dijo el abogado.

Con respecto al Fiscal Palacios Fernando Rojas señaló: “Me dan mucha bronca las explicaciones del fiscal Palacios. Él se está tratando de defender y echando la culpa al CIF y la Policía. Parece que la responsabilidad del fiscal es llegar hasta la puerta y que le entreguen un papel con un informe de muerte. Parece que esa es la única explicación que tienen él y el fiscal Mauvecín. Consideran que esa es su tarea como fiscal. Las fotos son contundentes, las vieron, me gustaría que respondan. Nos da a pensar que fue un encubrimiento”.

La denuncia por encubrimiento fue radicada contra autores desconocidos hace un mes. En ella detallan cómo se lavó la escena del crimen y otras circunstancias que sucedieron el día del hallazgo.