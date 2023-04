"Indiana Jones" regresa al Festival de Cine de Cannes para el estreno mundial de "Indiana Jones And The Dial Of Destiny" ("Indiana Jones y el Dial del Destino"), dirigida por James Mangold y protagonizada por el actor Harrison Ford, quien a sus 80 años recrea, por quinta ocasión, al legendario e incansable héroe cinematográfico.

La última entrega de la popular saga de aventuras de los estudios Lucasfilms tendrá su premier el próximo 18 de mayo en la Sección Oficial, fuera de la competencia del certamen fílmico francés.

Cuándo se presenta Indiana Jones en los cines argentinos

La saga de "Indiana Jones", una de las más taquilleras de la historia del cine, arrancó en 1981 con "En busca del arca perdida", una idea original de Georges Lucas y dirigida por Steven Spielberg.

Le siguió "Indiana Jones y el templo de la perdición"(1984), "Indiana Jones y la última cruzada" (1989) y "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal​" (2008).

La quinta entrega se estrenará en cines el próximo 30 de junio y servirá como despedida para Ford, que cuelga el sombrero y el látigo a sus 80 años.

Una recepción especial para Harrison Ford

Desde la organización del festival aseguraron que preparan una recepción especial para Harrison Ford y sus compañeros de reparto, entre ellos, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas y Mads Mikkelsen. A modo de adelanto, contaron que la subida de las escaleras del palacio de la Croisette se hará bajo la música de John Williams, el gran compositor de la banda sonora de "Indiana Jones" y de otros muchos éxitos de Hollywood.

La saga protagonizada por Ford, es la segunda película que anuncia Cannes, después de "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio y Robert de Niro.

El jurado del 76º Festival de Cannes, que se realizará del 16 al 27 de mayo, será presidido por el realizador sueco Ruben Östlund, ganador de dos Palmas de Oro ("The Square" y "El triángulo de la tristeza"). El resto de la selección oficial será divulgada a mediados de abril.

