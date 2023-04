Damián Delorenzi, el reconocido chef que este miércoles fue hallado sin vida en su casa, ubicada en el barrio Pichincha de Rosario, Santa Fe, contaba con una extensa trayectoria en la gastronomía argentina. Entre los recuerdos más felices de su carrera, Delorenzi solía destacar la oportunidad en que pudo cocinarle a Diego Maradona.

El chef rosarino se graduó en 2004 como Cocinero Profesional del Colegio de Cocineros del Gato Dumas, y desde entonces, trabajó en grandes cadenas hoteleras de Argentina y Uruguay.

Además, fue productor gastronómico del programa "Los cocineros en casa", que emitía eltrece en 2004, con la conducción de Martiniano Molina y Donato De Santis. También fue parte del staff de "Cucinare" (eltrece) y condujo varios programas de la televisión rosarina como "Damián cocinero", "Pasión por las brasas" y "Pasión por la cocina" (ElTres).

Durante su carrera, publicó un libro titulado Pasión por las brasas, con sus recetas más deliciosas y en 2013 inauguró su propio restaurante bajo el mismo nombre en su ciudad natal.

Delorenzi fue galardonado con los premios Chef Joven Valor (2010), otorgado por la Academia Argentina de Gastronomía y el premio FundTV al mejor programa de temas de vida cotidiana de Argentina (2019).

Cómo empezó a cocinar

Según dijo en una entrevista con el medio La Capital, su pasión por la gastronomía estaba relacionada con su familia. “Yo tuve un regalo de Dios que fue estar rodeado de mis cuatro abuelos. En mi familia existió siempre esa cultura del inmigrante, la tradición de las reuniones familiares y la mesa del domingo. La esencia de mi cocina está impregnada de esos encuentros, tradiciones, del calor y el afecto de mis abuelos”, contó.

Entre esos recuerdos, mencionó cuando pudo ver a su abuelo cocinando un lechón. "Todos lo aplaudían. Me acuerdo que lo fue buscar una semana antes, lo preparó y lo cocinó para todos. Recuerdo esa gran mesa, el vino, las picadas. También el pollo casero de granja de mi tío, las pastas de mi abuelo”, relató al medio local.

Según reveló en esa oportunidad, el rosarino llegó a la cocina luego de un paso frustrado por el fútbol: "De chico quería ser arquero de Rosario Central. Fui capitán cuando jugaba al fútbol en Club Provincial y siempre le cocinaba a los otros chicos. Cuando me di cuenta que no iba a destacarme en este deporte, me incliné por la cocina", reconoció.

Comensales famosos

En esa entrevista, también destacó que durante su carrera pudo agasajar con sus platos a varios famosos. "Le cociné a muchas personalidades cuando trabajaba en el primer hotel 5 estrellas de Rosario. Pasaron Gustavo Cerati, Javier Calamaro, Joaquín Sabina, Juan Manuel Serrat, Lionel Messi y los jugadores de distintas selecciones. Pero el que me hizo temblar las piernas fue Diego Maradona, porque tiene una magia única", recordó.

Aunque, según confesó, le quedaron algunos pendientes: “Me hubiese gustado poder cocinarle al Gato Dumas, con quien tuve una relación muy cercana. Tengo la suerte de tener de ‘madrina’ a su viuda y su hija es como mi prima. Sin embargo, nunca llegué a prepararle alguna de mis recetas”, lamentó.