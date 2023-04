El director técnico de River, Martín Demichelis, mantendrá la base titular para jugar el domingo ante Huracán en Parque Patricios por la décima fecha de la Liga Profesional, La buena recuperación física de los que jugaron el martes en la altura de La Paz ante The Strongest de Bolivia le da la posibilidad a Demichelis de hacer pocos cambios en el equipo.



Los regresos de Milton Casco y Leandro González Pírez y la duda en el reemplazo de Nicolás de la Cruz, que sigue trabajando diferenciado, son las cuestiones que debe resolver el entrenador riverplatense. Si se tiene en cuenta el equipo que le ganó a Unión el viernes de la semana pasada, habría una sola modificación con el ingreso en la zona de volantes de Agustín Palavecino o Esequiel Barco en lugar de De la Cruz.



En tanto que González Pirez y Casco -que descansaron y no jugaron en la altura- vuelven al equipo titular en lugar de Andrés Herrera y Emanuel Mammana y hará lo propio Ignacio Fernández, que en Bolivia ingresó en el segundo tiempo.



De este modo, un posible once inicial ante Huracán iría con: Armani, Casco, González Píres, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Aliendro y Enzo Pérez; Nacho Fernández, Palavecino o Barco, Paradela y Beltrán.



De la Cruz volvió a hacer tareas diferenciadas por la inflamacion de su rodilla derecha tras el traumatismo que sufrió ante Unión. Ante los santafesinos volvió a jugar tras el parate de dos semanas que tuvo por una sinovitis. El volante uruguayo va a probar entre este viernes y el sábado para ver si puede entrar a la lista de concentrados del sábado o si espera hasta la semana que viene para jugar ante Gimnasia La Plata.



La idea del entrenador es analizar semana a semana el estado físico del plantel para definir las rotaciones en esta seguidilla de partidos en la que debe jugar ante Huracán, Gimnasia, Newell's, Sporting Cristal e Independiente en dos semanas.



El equipo se entrenó esta mañana en el River Camp de Ezeiza con tareas regenerativas para los que jugaron en la altura de La Paz y trabajos técnicos y tácticos con pelota en espacios reducidos para el resto de los jugadores. El plantel quedará concentrado el sábado por la tarde en el Monumental a la espera del partido en Parque Patricios.