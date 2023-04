Las palabras y las cosas



“Animales”. “Película”. “Cuerpo. Y también, “Cosas que no existen”, “Lujos en vida”, “Tope de gama”. Para el colectivo de dibujantes e ilustradores que forman parte de La Vuelta al Mes, una palabra o concepto random es suficiente para compartir una imagen que sea a la vez, un reflejo del mundo personal de cada artista. Y lo que empezó como experimento, ahora está cumpliendo diez años. La propuesta es así: cada día, uno de ellos sube su trabajo en función de la palabra elegida hasta dar la vuelta completa. Actualmente es una cuenta de Instagram, pero cuando surgió era una fanpage de Facebook hecha por Lucía Robira, más conocida como Lulelia. Junto a Juan Puerto, en ese momento imaginaron un calendario de 30 personas que tuvieran un día del mes asignado. “En un principio se me ocurrió que cada día se viera una disciplina distinta. Luego le empezamos a dar forma con una idea más relacionada a ilustrar. Así que llamamos personas que estuvieran interesadas en el tema, gente conocida, dentro del universo de la ilustración, el cómic, el diseño”, cuentan. El elenco estable de 30 ilustradores (que invita a otro ilustrador los meses con 31 días) tiene asignada una fecha de la que se hace cargo, ya sea para dibujar o para convocar a otro u otra. “Eso ayuda a que no haya una sola persona gestionando todo el contenido del mes sino que lo resolvemos entre todos”, agregan Lulelia y Puerto. El grupo de ilustradores está integrado por ellos junto a Noe Garin, Nono Pautasso, Natalia Aguerre, Flor Gavilán y un largo etcétera. “Las palabras de cada mes van cambiando: a veces tenemos en cuenta algún tema de actualidad como fue el mes de Messi y también hemos trabajado junto a otros proyectos artísticos como cuando hicimos ‘Descubrimientos Científicos’”. Por esa razón, La Vuelta al Mes es una suerte de galería en expansión constante y una forma de reinventar un mundo semántico y visual.

Sin corbata

El traje que John Travolta usó en Saturday Night Fever es la pieza fetiche de una subasta denominada Hollywood: Classic & Contemporary que se realizará el 22 de abril en California. Se trata, en verdad, de un conjunto de tres piezas diseñadas en poliéster de un color marfil clarísimo que el personaje de Tony Manero llevó a la gloria con su sello disco a fines de los 70. La chaqueta, el chaleco y el pantalón con dobladillo acampanado fueron diseñados por la marca Leading Male de Brooklyn, justamente donde Tony vivía. “Los héroes, desde Sir Lancelot hasta Tom Mix, vestían de blanco en los grandes concursos para expresar devoción con la tarea que se les encomendaba. Así que ese color era, en mi opinión, la única opción para el traje”, dijo la diseñadora de vestuario Patrizia Von Brandenstein en un comunicado que puso en circulación Julien’s Auctions, responsable de la subasta. La diseñadora se encontró de casualidad con el traje y volvió a Leading Male junto a Travolta y el director John Badham para cerrar la negociación. Además, compraron dos réplicas para tener en caso de que el vestuario sufriera algún desperfecto a la hora de filmar. La camisa negra −confeccionada por la firma española Pascal−, también forma parte del lote, que se podría subastar entre 100 y 200 mil dólares. Quien se lo lleve también se convertirá en dueño de fotos autografiadas, memorabilia de la Paramount, un certificado de autenticidad... y un dvd de regalo. Porque si vamos a ser vintage, lo haremos bien.

Caballeros del Zodíaco

Una serie de doce imágenes que representan signos del zodíaco babilónico, además de estrellas y constelaciones utilizadas para medir el tiempo fueron en encontrados durante un trabajo de conservación en el techo del Templo de Esna en Luxor, en Egipto. Este templo, dedicado al dios de la fertilidad Khnum tiene unos 2200 años de antigüedad y según destacaron los arqueólogos del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Universidad de Tübingen en Alemania, se trata de dibujos inusuales, que comenzaron a aparecer mientras se barría el polvo y la suciedad acumulado durante milenios. “El zodíaco se utilizó para decorar tumbas y sarcófagos privados y fue de gran importancia en los textos astrológicos, como los horóscopos que se encuentran inscritos en fragmentos de cerámica. Sin embargo, es raro en la decoración del templo”, explicó el investigador Daniel von Recklinghausen. Además de los signos zodiacales, el flamante esfuerzo de restauración, iniciado en 2018, desenterró una gran cantidad de otros relieves, incluidas ilustraciones de los planetas Júpiter, Saturno y Marte. También se encontraron deidades y animales fantásticos, como una serpiente con cabeza de carnero, otra con cuatro alas y un pájaro con cabeza de cocodrilo. Incluso se encontraron un fresco compuesto por 46 representaciones de las diosas egipcias Nekhbet y Wadjet e inscripciones pintadas que detallan los nombres de las constelaciones talladas en el techo del templo.

Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Jolene



“No somos lo que el público espera ver u oír”, advierte Camille Parker, una de las participantes de My kind of country, un reality que buscar renovar el género desde el corazón mismo de Nashville, donde fue filmado en su totalidad. Para eso fueron seleccionados doce músicos (y músicas) de Estados Unidos pero también de Sudáfrica, India y México. Todos llegan con un talento ya fogueado en escenarios: saben cantar, tocar y componer. De lo que se trata ahora de es de obtener trascendencia internacional. Para eso, fueron seleccionados por un jurado de músicos renovadores que vienen escalando posiciones: Jimmie Allen, Mickey Guyton y Orville Peck. Allen y Guyton, ambos de ascendencia afro, audicionaron para American Idol al principio de sus carreras, pero fueron eliminados antes de las rondas de votación y tuvieron que abrirse camino por vías alternativas. Peck es una estrella queer que tiene éxito mundial luego de la salida de su disco Bronco el año pasado. Sudafricano, oculto siempre tras antifaces con largos hilos de seda, ha creado un personaje distintivo y encantador. Además hay varios guiños a la tradición. Por ejemplo, aparece el histórico productor Adam Blackstone para aconsejar a los participantes antes de interpretar una canción que hayan elegido y cantarla en The 5 Spot, uno de los pubs más antiguos y llenos de historia de Nashville. A la vez, los concursantes exhiben sus gustos musicales y preferencias honrando a Elvis, Johnny Cash, Dolly Parton o Cat Stevens pero también, a ídolos actuales como Philip Phillips. Y mientras avanzan las rondas de eliminación, el jurado exhibe mucho de lo que sabe hacer. Allen dirige una sesión en la que todos tienen que trabajar juntos. Guyton organiza un taller de actuación con el director creativo Jemel McWilliams y Peck comanda una clase de narración visual ayudando a cada quien a encontrar un estilo identitario. La actriz Reese Witherspoon, a cargo de la producción ejecutiva junto a Kacey Musgraves le contó a la revista Billboard: “Creo que la música country está lista para una irrupción renovadora. Necesitamos hablar sobre por qué ha sido un negocio a puertas cerradas durante tanto tiempo. Es la voz de los trabajadores, ya sea que vivas en India, África, China, Japón, la que se debe escuchar en esta música. Estamos aquí para promover grandes narradores y grandes músicos”. Entre la tradición y la novedad, el country vuelve revitalizado. Se puede ver cada semana por Apple+.