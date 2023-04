Las grandes ideas suelen comenzar con pequeños pasos. Y si no pregúntenle a Valeria Rosetti (39) una gastronómica de Wilde, que el 29 de marzo del 2022 sólo quería agasajar a su familia con algo rico, y creo una versión salada del tradicional huevo de Pascuas, y terminó como Trending Topic, con más 4 millones de visualizaciones en Tik Tok y miles de pedidos en apenas una semana.

Había terminado el almuerzo y la mesa se llenaba de huevos y roscas de Pascuas clásicas. "Mi cuñado no es muy fan de lo dulce así que se me ocurrió que tendría que prepararle una versión salada para él", rememora para BuenosAires/12.

La idea le pareció tan buena que esa misma tarde empezó a imaginarse comercializando el producto en su negocio familiar, Vale Rose Catering. Al otro día pasó algo que cambió todo para siempre. Usuaria de la red social Tik Tok, mientras improvisaba su creación con pan de miga, huevo y distintos tipos de fiambres, encendía su celular para registrar su trabajo. A partir de allí, justo el 30 de marzo, su video se hizo viral. "Al rato tuve que apagar el teléfono porque se colapsó de visitas, me transformé en Trending Topic y a las horas ya superaba el millón de vistas", cuenta Rosetti, que además de dedicarse a la gastronomía hace una década, es mamá de un adolescente de 13 años.

El huevo está hecho a base de pan de miga, humectado con una preparación que ella define como "secreta" y que según cuenta "lo hace único y delicioso", además de jamón cocido y queso. "Esta decorado con mayonesa simulando el clásico glasé de los huevos se chocolate y tiene una lámina comestible en el centro alusiva a las pascuas", agrega su creadora.

Lo innovadora de la idea, que transforma a un postre en picada, llamó la atención de los usuarios de esa red social, que empezaron a hacerle miles de pedidos a la cocinera sureña. "No daba a basto, fueron días muy movidos en los que no podía disfrutar nada, por la cantidad de trabajo que tenía", cuenta.

La emprendedora habla de la "importancia de buscar diferenciarse siempre". Es una enamorada de los detalles que según cuenta "hacen la diferencia". Esta vez preparó varios motivos con el campeonato mundial pero explica que siempre sus pedidos "son personalizados" y "buscan destacarse en el montón".

Los medios rápidamente empezaron a interesarse por su historia. Comenzó a dar entrevistas en televisión, diarios y radios; y hasta empresas alimenticias querían que cocine con sus productos. Un año después quien se define como una "joven mamá emprendedora" todavía se sorprende con lo que pasó.

Mientras tanto, el video sigue subiendo reproducciones y los pedidos poco a poco aumentan. "Yo no soy una persona que sepa de redes, ni de algoritmo ni me dedico a eso, solo soy una mamá que le gusta cocinar y tiene un emprendimiento, hay cosas que no tienen demasiada explicación, pero yo las agradezco", cuenta con una sonrisa en la voz , que todavía demuestra sorpresa.

Vale, como la conocen todos, no solo hace huevos de pascuas salados. También roscas y, para fin de año, pan dulce. Además de desayunos, lunch, tortas y todo tipo de recetas. Su proyecto laboral que comenzó hace 10 años buscaba una forma de trabajar y cuidar a su hijo. "Jamás pensé en que esto me pondría como influencer", dice entre risas.

Más allá de las circunstancias, ella define al arte culinario como "una de sus grandes pasiones". "Yo si estoy feliz, cocino, si estoy triste cocino; si llueve o sale el sol cocino. Es algo que me hace bien y disfruto", explica quien cuenta que si bien no viene de familia del rubro "lleva a la cocina en la sangre".

"En todo hay mucho de inexplicable, jamás me imaginé dando notas, pero pienso en todo lo que pasé y lo que me costó que me es imposible no pensar en la canción que dice: Tarda en llegar, y al final , hay recompensa", cierra citando a Gustavo Cerati, otra vez, con una sonrisa.