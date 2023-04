”Yo disfruto de todo lo que es fútbol y este es un clásico importante en el mundo por como lo vive la gente”, consideró ayer Miguel Russo. El entrenador de Central, que mañana cumple 67 años, no confirmó la formación canaya para jugar ante Newell's en el parque Independencia. “Vamos a intentar desarrollar nuestro juego y ganar”, adelantó. Jonathan Candia tiene chances de volver al banco de suplentes.

“Estamos rindiendo bien, eso es importante. Arrancamos de menor a mayor en el torneo. Nosotros siempre intentamos ganar, respetamos al rival pero sabemos lo que valemos como equipo”, manifestó el entrenador canaya. “El clásico de Rosario es importante en todo el mundo por lo que hace la gente. Sabemos lo que es un clásico. En el fútbol argentino cada partido es distinto a otro. El fútbol acá es muy parejo y se saca ventaja por lo mínimo”, analizó Russo.

Esta mañana el equipo hace fútbol y Russo deberá definir el once titular. Pero ayer no dio pistas: “Más allá del sistema lo importante es como estemos nosotros. Tenemos una idea y una forma de jugar. Buscaremos más nuestro juego, sin dejar de respetar al rival. Hemos pasado por distintas situaciones en el torneo y hemos mejorado. Esperamos estar a tono con lo que queremos”, agregó. Una de las novedades estará en el banco de suplentes con la vuelta de Candia, pero no así de Francis Mac Allister, aún en recuperación por un esguince de rodilla.