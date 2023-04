DOMINGO 9

TEATRO

Un domingo Es un domingo en familia. Todos se reúnen alrededor de la mesa. En el ambiente se observa un lujo dudoso. La aristocracia perdió su brillo. Una tensión reina donde todo parece posible. Objetos con vida, cuerpos contorsionados, proyectando emociones potentes. Un mundo con reglas sociales inquietantes y ridículas; que trasladan de la risa a la consternación. Mentalidad medieval, impulsos de sueños americanos, romances torcidos y delirios imperiales. Inmersión a una familia donde todo desborda. Elenco: Tato Villanueva, Florencia Valeri, Gabriela Parigi y Juan Fernández, entre otros. Dirección: Florent Bergal.

A las 19, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entradas: desde $2500.

Juanita habla Esta obra pone el foco en la tan conocida y querida Juanita, asistente de la cocinera más famosa y precursora de la televisión Argentina. Ella se mantuvo siempre fiel a su patrona trabajando en las emisiones de todos sus programas y también estuvo a su lado hasta la hora de su muerte. Nunca nadie escuchó su voz frente a las cámaras. El espectáculo propone darle voz y protagonismo a esa mujer que siempre asistió desde un segundo plano. Actúa Mariela Acosta y dirige Vanesa Weinberg.

A las 17, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada: $1300.

MÚSICA

Natalio Sturla Luego de la gira europea que lo llevó a presentar su música en Francia y Alemania, el acordeonista, compositor y docente se presentará en vivo junto al guitarrista Pablo Mini e invitados especiales, presentarán un repertorio de composiciones originales que indagan en la extensa y rica historia musical de la región litoraleña. Se trata del primer concierto del ciclo que organiza el Encuentro de Acordeonistas del Río de La Plata.

A las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 874. A la gorra.

ARTE

Salí de ahí Esta exposición de Yvonne Delor recupera ocho historias verídicas sobre violencia de género. Combinando imagen y audio, la instalación narra a través de las voces de actrices los distintos testimonios. Lleva al ámbito público los relatos de la vida privada de cada una de estas mujeres, poniendo de relieve el carácter social de esta problemática.

En la Usina del Arte, Av. Pedro de Mendoza 501. Gratis.

Marcas imborrables Puede verse la primera exposición individual en un museo de Latinoamérica de la obra de Linda Matalon, artista norteamericana de origen cubano. La exposición presenta dos series cruciales de su vasta producción de obras sobre papel, creadas durante dos pandemias que marcaron muy fuertemente a la artista: el SIDA, que tanto afectó, a principios de los años noventa, a la comunidad LGTB+ a la que Matalon pertenece y el Covid-19, que irrumpe en la Tierra en diciembre de 2019. Ambas series comparten el pequeño formato, son obras realizadas sobre papeles que la artista tenía a su alcance durante los contextos de urgencia o de encierro.

En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Gratis.

LUNES 10

TEATRO

Cosa hecha Una nueva ley permite adoptar hijos a través de aplicaciones. Córdoba se ha independizado del resto del país. Eso sí: las parejas siguen estallando en amores desaforados y odios viscerales. Entre el k-pop y la lengua mapuche, entre las cerezas y la maternidad, entre el norte y el sur, cosa hecha. La puesta en escena de la obra tiene matices cinematográficos que se potencian con la banda sonora elegida y los juegos de luces sobre los diferentes episodios que presenta el espectáculo. Actuaciones de Francisco Bertín, María Canale, Adriana Ferrer, Marcelo Pozzi y Lourdes Varela. Con la dirección de Ignacio Torres.

A las 20.30, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $2500.

Navidad sin nieve Se presenta la adaptación de Nochebuena sin nieve, de Leonardo Padura. Un 24 de diciembre antes de Nochebuena en un bar de San Cristóbal, el Tenso en el resguardo de sí mismo recibe una visita inesperada y vive una experiencia sexual que parece llenar de una vez esa copa vacía de su propia vida; el deseo, el placer, el dolor y el gozo tienen el mismo nombre: Zoilita. Un nombre que hace eco hasta en su propio cuerpo, como la posibilidad de encarnar la fantasía para no volver a ser el mismo. Con Ricky Piterbarg y dirección de Aimé Lezcano.

A las 22, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $2000.

CINE

Buenas noches Malvinas A 41 años de la guerra, estas películas son un homenaje que intenta recomponer las distintas miradas y vivencias para echar luz sobre la historia de nuestras islas argentinas. En abril de 1982 Dalmiro Bustos y Elena Noseda enfrentan uno de los momentos más difíciles de sus vidas, cuando su hijo mayor, Fabián, es enviado a combatir a las Islas, junto a cientos de soldados conscriptos. A casi cuarenta años de los hechos, Dalmiro, Elena y sus dos hijos menores, Javier y María Elena, cuentan lo que no pudieron decir entonces, en un intento de ir tras las huellas de Fabián y poner en palabras las angustias y los dolores que aún permanecen. Un documental de Ana Fraile y Lucas Scavino .

Disponible a través de Lumiton.com.ar. Gratis.

Danubio Después de recorrer festivales nacionales e internacionales, puede verse la ópera prima de la directora Agustina Pérez Rial. Año 1968. Guerra Fría. Los servicios de inteligencia vigilan la “infiltración del comunismo en la cultura”. Una mujer inmigrante eslava traduce a las delegaciones de los países de Europa del Este la agenda de un festival conflictivo: huelga de actores, películas censuradas. Los archivos muestran una ciudad de Mar del Plata que se convierte en teatro de operaciones de una militarización en crecimiento, la Sociedad Cultural Danubio como centro de la paranoia policial.

A las 14.15, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

MÚSICA

La Bomba de Tiempo Su emblemáticos tambores vuelven a sonar con toda la energía y el ritmo que los caracteriza, demostrando que los rituales de lunes en el Konex están más vigentes que nunca. El grupo de percusión con señas abre las puertas de su show para reivindicar el encuentro, el baile y las miradas.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $1500.

MARTES 11

CINE

El tiempo del fin Es una película en vivo, o una obra filmada con banda sonora. Narra el devenir de Linda, una pastelera de Gaiman que llega a un Instituto Clínico en el Delta para conocer a Lorna Dumbar, una médica que escribió en fascículos una metodología que podría borrar los recuerdos del ser humano. La llegada de Linda es el último de los pasos indicados en los fascículos y la someterá a pruebas que abrirán los grises de una historia que soñó hacer desaparecer. Actúan: Paula Staffolani, Nayla Pose, Jorge Eiro, Laura Santos, Renata Larrocca, Juan Castiglione y Bruno Moriconi. Dirección: Alfredo Staffolani y Agustin Adba.

A las 20.45, en el Cine Lorca , Av. Corrientes 1428. Entradas $3000.

Punto rojo Diego tiene a un tipo en el baúl. Pero el del baúl había secuestrado originalmente a Diego y terminó siendo el secuestrado. Cuando cae un cuerpo del cielo sobre el capot del coche y llega una agente del gobierno, la historia toma un giro más absurdo, más violento. Sólo sobrevivirá el más apto. Con Edgargo Castro y Damián Salomón. Dirige Nicanor Loreti (27: el club de los malditos).

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $200.

TEATRO

Luz testigo En este espectáculo conviven cinco historias. Un encuentro que está interferido por las propias limitaciones, por los anhelos inconfesados, por los miedos. Una mujer que se refugia en sus ensoñaciones. La investigación de un crimen. Un padre y su hija compartiendo una suerte de exilio del mundo. Un actor desesperado de amor. El encuentro fortuito de dos personas que empiezan a conocerse. Dirige Javier Daulte. Con Ramiro Delgado, Lu Grasso, Silvina Katz, Paula Manzone, Agustín Meneses, Marcelo Pozzi, William Prociuk y María Villar.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $2300.

ARTE

Secuencia abierta Se inaugura la muestra de Alejandra Barreda. La artista encara el desafío de integrar el espacio arquitectónico de la Galería Bustillo a través de líneas que compongan ritmos, repeticiones curvas o rectas, habitados por colores opacos y brillantes, que se encontrarán para generar sistemas de repetición relacionados entre sí. De esta manera, la mirada recorre el espacio en forma ágil, transitándolo en el link que las líneas sugieren sobre la estructura del edificio.

Hasta el 28 de abril, en Galería Alejandro Bustillo. Gratis.

MÚSICA

Teubal trío El pianista y compositor argentino Emilio Teubal, referente del tango, el jazz y la música latinoamericana de Nueva York llega a Buenos Aires para presentar su sexto disco de estudio titulado Futuro. Ganador del Latin Grammy 2018 junto al cuarteto de Pedro Giraudo, Teubal se ha destacado en los teatros más importantes de los Estados Unidos. En esta oportunidad, Emilio presenta –por primera vez en Argentina– su nuevo trabajo, una obra ecléctica que refleja los distintos estados de ánimo experimentados por el pianista durante la pandemia. En Futuro, la música escrita convive con la improvisación, los ritmos del jazz con los del folklore y sofisticados elementos armónicos se mezclan con melodías cantables.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $1800.

ETCÉTERA

Estallará la isla Se lleva adelante el ciclo de poesía con lecturas de Raquel Fernández, Claudio LoMenzo y la música de Cecilia Méndez y Esteban Saccone. Coordinan Marina Cavalletti y Bebe Ponti.

A las 20, en Je suis Lacan, Balcarce 749. Gratis.

MIÉRCOLES 12

CINE

Redescubrir Se exhibe el ciclo sobre Anatole Litvak, con largometrajes de un cineasta injustamente olvidado, a pesar de su lugar como uno de los realizadores mejor establecidos en el cine de Hollywood de los años 40 y 50. Hoy será el turno de Ciudad de conquista. Con James Cagney, Ann Sheridan, Anthony Quinn y Elia Kazan. Danny, un camionero neoyorquino, decide convertirse en boxeador para ayudar a su hermano músico, pero a un gánster sin escrúpulos no le gusta la idea. Mientras tanto, la novia de Danny caerá bajo la influencia de un bailarín explotador. Obra maestra del período de Litvak bajo contrato con Warner Bros. .

A las 15, 18 y 21, en el Cine Lorca, Av. Corrientes 1530. Entrada: $900.

ARTE

El museo de la nada Se presenta la primera exposición individual de Verónica Meloni, acompañada por un texto de presentación por el destacado crítico, curador e historiador de arte Cuauhtémoc Medina. El proyecto de exposición es una instalación inédita que toma la sala de la galería, revelando una constelación de posibilidades escultóricas que son fruto de las múltiples experimentaciones que Meloni ha desarrollado en su taller, donde insiste en el gesto y los elementos que constituyen y acompañan su práctica performática que gira en torno a la acción de barrer.

En Rolf Art, Esmeralda 1353. Gratis.

LCDB En el centro geográfico de Buenos Aires, un grupo de amigos crean el primer club antifascista de Latinoamérica: El Club Social y Deportivo La Cultura Del Barrio. Este documental narra la historia de este proyecto de Villa Crespo, el cual se inició como núcleo cultural del movimiento skinhead antifascista de Buenos Aires y acabó convirtiéndose en uno de los centros de boxeo más reconocidos de la Capital. Dirigido por Gastón Marin.

A las 20.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

ETCÉTERA

Ideas Se llevará adelante una charla sobre la muestra y el libro Imprenteros, de Lorena Vega y sus hermanos. Un recorrido por los objetos del territorio de la imprenta, trabajo, documentos y memoria, guiado por Lorena Vega y Cynthia Edul. Imprenteros recrea el interior de una imprenta pequeña. Mantiene relación directa con la pieza teatral homónima escrita y dirigida por Lorena Vega desde 2018. La exposición, que se puede visitar hasta el 30 de abril en la sala 302 del tercer piso, incluye archivo fotográfico y documental; elementos que remiten al taller de una imprenta y reverberan la pieza teatral en una sala expositiva para dar continuidad escénica a la narración de la obra.

A las 18, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

Candombe Beat

En la calidez del salón y con el jardín selvático más lindo de Palermo, todos los miércoles del mes un puñado de artistas de nacionalidades diversas interpreta canciones de diferentes géneros y estilos desde el tamiz del candombe y la improvisación. Al elenco estable conformado por Jorge "Foque" Gómez (Uruguay), Conce Soares (Brasil) y Víctor "Pikiki" Aguirre (Uruguay) en percusión; Leandro Kalen (Argentina) en teclados y voz; Norbi Córdoba (Argentina) en bajo y Fabián "Sapo" Miodownik (Uruguay) en batería, se suma artista invitadx cada vez.

A las 21 en Congo, Honduras 5329. Entrada: $2000.

JUEVES 13

CINE

Homenaje Saura Se presenta un ciclo en homenaje al recientemente fallecido Carlos Saura, multipremiado, de extensa trayectoria y una parte importante del cine de habla hispana. Hoy se verá Flamenco, documental sobre su mundo artístico, sus influencias y grandes figuras: Paco de Lucía, Enrique Morente, Joaquín Cortés y Tomatito, entre otros. Saura ya había incursionado en el universo de este género con su trilogía musical integrada por Bodas de sangre (1981), Carmen (1983) y El amor brujo (1986), producto de su matrimonio artístico con el bailaor Antonio Gades y de su interés por revisar el musical con bases hispanas.

A las 18.30, en la Biblioteca del Congreso de la Nación, Alsina 1835. Gratis.

Entrecerros Se estrena la ópera prima de Leonardo Cauteruccio que explora la relación entre la vocación y el desarraigo a través de las historias de dos integrantes de la comunidad Diaguita Calchaquí de Amaicha del Valle, en Tucumán. Mirta y Rubén son los protagonistas del documental. Mirta vive junto a su madre, su hermana y su sobrina en una casa situada en la cima de un cerro. Su deseo de ser monja se contrapone a los exigentes trabajos rurales que realiza y los cuidados de su madre. Rubén se encuentra próximo a recibirse de profesor de educación primaria. La intención de ejercer su profesión dentro de su comunidad se verá afectada por las reglas del sistema educativo.

A las 19, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $400.

Zero fucks given Cassandra es aeromoza en una línea aérea de bajo costo y siempre está dispuesta a trabajar horas extra y hacer su trabajo con eficiencia. Su tiempo libre lo pasa entre apps de citas, fiestas y días de pereza. Cuando la despiden de repente, ¿confrontará finalmente aquello de lo que estaba escapando? Adèle Exarchopoulos alcanza nuevas alturas en esta desenfrenada mirada, de Emmanuel Marre y Julie Lecoustre, a la rutina de la hospitalidad en la aviación.

Disponible a través de Mubi.

ARTE

Homenaje Se inaugura la exposición de Mara Facchin, con curaduría de Gabriela Francone y Cristina Schiavi. A casi cinco años del fallecimiento de la artista, la muestra De regreso al infinito, mar original, nada que atribuirse reúne obras realizadas entre 1998 y 2017, incluyendo algunas piezas “en carpeta” que se verán por primera vez: archivos y proyectos inconclusos. Una serie de instalaciones reconstruidas a partir de fotos de archivo e instructivos de montaje que la artista dejó, se despliegan con la contundencia de una exposición de fuerte carácter instalativo.

Hasta el 17 de abril, en Fundación OSDE, Arroyo 807. Gratis.

ETCÉTERA

Pura sangre Se presenta el nuevo espectáculo de la Compañía Los Potros Malambo. Pura Sangre es una muestra del crecimiento profesional del malambo norteño, en cruce expresivo con otros lenguajes de la danza contemporánea. Utilizando recursos y elementos escénicos simples, imbricando figuras coreográficas en perfectas cuentas, Los Potros llevan adelante una propuesta de variados matices, siempre acompañados por un quinteto de excelentes músicos en vivo.

A las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

VIERNES 14

CINE

Cineclub Nocturna Malba presenta Frankestein de Andy Warhol, dirigida por Paul Morrisey. Udo Kier es el Barón Frankenstein, un científico empeñado en crear una raza de humanos a partir de trozos de cuerpos previamente raptados, mutilados y cosidos. Quiere crear al hombre y la mujer perfecta y que entre ellos se reproduzcan, pero coge el cerebro de un hombre que iba a convertirse en monje por lo que la criatura no demuestra demasiado interés en copular con la hembra. La esposa del Barón tiene un hambre sexual insaciable y pronto se fijará en la criatura, lo que derivará en un trágico resultado para todos.

A las 24, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $650.

MÚSICA

Solo tour Con su guitarra y su voz, Lichi se embarca en una gira que lo llevará a distintos lugares de la Argentina para mostrar su perfil más esencial, interpretando su música en un formato íntimo, cercano. El cantautor rafaelino, ahora radicado en Capital Federal, visitará durante todo el 2023 distintas provincias y ciudades, muchas por primera vez, con una propuesta que recorrerá puntos de todo su cancionero buscando generar una conexión distintiva con el público, sin grandes despliegues escénicos, solo la música y la poesía. Abre nicomanikis.

A las 21, en Ciudad de Gatos, Calle 17, La Plata. Entrada: $1800.

Pizzarelli Trío Inspirado en el trío original de Nat King Cole, el consagrado contrabajista norteamericano Martin Pizzarelli, hijo y hermano respectivamente, de las leyendas Bucky y John Pizzarelli presenta su banda, completada por Larry Fuller y el exquisito cantante y guitarrista brasileiro Ricardo Baldacci. Partiendo de su disco homónimo deSpot On Swing, el proyecto se acerca al público con seductoras relecturas de standards del cancionero americano (“The Way You Look Tonight”, “I Want To Be Happy”, “Stormy Monday”, “Body and Soul” y “Sweet Lorraine”, entre otros clásicos.

A las 20 y 22.45, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entradas: desde $ 4500.

Virus En el marco de los festejos de los 25 años de Niceto, y como puntapié de una serie de shows celebración del lugar, se presenta el grupo que hoy llevan adelante Mario Serra y Marcelo y Julio Moura (junto con Ariel Naón, Patricio Fontana y Agustín Ferro), que acaba de agotar entradas para un Luna Park que formó parte de su gira despedida.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $6000.

Las formas de la noche La destacada cantante y compositora Georgina Hassan, referente de la canción latinoamericana de los últimos años, propone en su nuevo álbum un viaje hacia la noche, con mayoría de piezas propias y dos versiones de otros autores.

A las 20.30, en el Teatro Xirgu Untref, Chacabuco 875. Entrada: $2500.

ETCÉTERA

Claudio Zeiger Presenta su nuevo libro, Infancia en Mataderos, y conversa con Sebastián Basualdo y Laura Galarza.

A las 19, en Eterna Cadencia, Honduras 5574. Gratis.



SÁBADO 15

TEATRO

Deseos póstumos Yo me quería morir antes que vos es la historia de un femicidio. Leia ha muerto a manos de su marido. Su hermana Irina intenta reconstruir lo vivido ese día a partir del momento en que Leandro, el hermano, le comunica la noticia. La invaden al mismo tiempo, recuerdos de la infancia y la adolescencia y de la relación de la pareja. La acción dramática, con estética de teatro documental, avanza en diferentes planos que se entrecruzan. El presente y el pasado revelarán ese in crescendo de la violencia que conduce a la tragedia. Dirigida por Lorena Romanin. Actúan: Sebastián Blanco Leis, Debora Longobardi y Magalí Meliá.

A las 20, en El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: desde $2500.

Las malas influencias Una comedia dramática que retrata la relación de dos chicas que fueron muy amigas, se distanciaron y ahora se necesitan mutuamente. Camila necesita que Laura vuelva a escribir haciéndose pasar por ella, como lo hizo en las redes sociales hace años convirtiéndola en una influencer exitosa. Laura sueña con publicar un libro y su amiga puede ayudarla. Se necesitan pero se lastiman. Es una historia de amistad y enemistad, de envidia y celos, pero también de creer en otra persona y en uno mismo. Dirigida por Nicolás Teté y protagonizada por Flor Castro y Nazarena Rozas.

A las 18, en La Tertulia espacio teatral, Gallo 826. Entrada: $2000.

Limítrofe Esta obra narra la historia de Gabriela Blas, una joven mujer aymará que se dedicaba a pastorear llamas en el altiplano chileno. En 2007, Gabriela sale a trabajar con su hijo Domingo. Cuando regresa, él ha desaparecido. Gabriela camina para pedir ayuda, hasta que cae en un retén de carabineros donde se la trata como una sospechosa. Arbitrariamente, le dan tres años de prisión preventiva. Y empiezan a recaer sobre ella todos los prejuicios por su origen étnico y su cultura, por su condición de madre soltera, pobre. Limítrofe, la pastora del sol es una obra de Florencia Bendersky. Actúan: Graciana Urbani, Elizabeth Cancino, Sergio Grimblat y María Pastur.

A las 20, en Teatro El Popular, Chile 2080. Entrada: $1800.

MÚSICA

Saluzzi + Young El inigualable bandoneonista y compositor Dino Saluzzi, y su hijo, el guitarrista José María Saluzzi, se presentarán junto al guitarrista noruego Jacob Young. Su interés por conocer la música argentina, lo trajo un año atrás a Buenos Aires para presentarse junto a José Saluzzi. Esta vez se suma el gran Dino Saluzzi en este concierto íntimo. A raíz de ese primer encuentro nació la idea de grabar un disco, proyecto que los ocupa por estos días. Como resultado de esas sesiones, presentarán el repertorio en vivo por primera vez.

A las 20 y 22, en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. Entrada: $5000.

ETCÉTERA

Ana Carolina La actriz presenta su más reciente unipersonal de stand up y se sale de la vaina por intentar hacer reír tanto a propósito como de casualidad. Ana Carolina es comediante, actriz y guionista, trabajó en radio, teatro, televisión y series web.

A las 21, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: desde $1500.

