La diputada mendocina Flavia Dalmau, perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR), fue multada por efectivos de la Policía de Tunuyán tras dar positivo en el test de alcoholemia en un control de tránsito. El vehículo fue secuestrado y por el hecho le labraron una multa de 162 mil pesos.

Según reportaron los medios locales, la funcionaria circulaba en su auto Ford Focus por la ruta provincial 92, por la zona del Parque Las Vías"Nicolino Loche", cuando fue interceptada por un control policial.

Al ser sometida al test de alcoholemia la medición determinó que Dalmau circulaba con 0,83 gramos de alcohol en sangre, superior al límite permitido. Según declaró la diputada, volvía de una juntada con amigos.

Pese a las explicaciones, los agentes de tránsito procedieron a secuestrarle tanto el vehículo como la licencia y le labraron la multa correspondiente, que sería superior a los $160.000.

En diálogo con el Diario Uno, la diputada reconoció haber bebido unas copas durante una reunión con conocidos suyos, pero aseguró que nunca se imaginó que estaba manejando con más alcohol en sangre que el límite que establece la ley.

"Ni me imaginé que podía dar positivo y ahora tengo un problema, porque uso el coche para llevar a mi hija a la escuela, me encuentro con una multa que pagar y no sé hasta cuándo me retendrán la licencia. Lamentablemente, se me complicó la vida por un asado”, expresó Dalmau.



El lobby mendocino que intenta frenar la Ley de Alcohol Cero

El caso de Dalmau adquiere otra trascendencia al ser contemporáneo a la estrategia de un sector de Juntos por el Cambio que intenta frenar la aprobación de la ley nacional de Alcohol Cero, impulsada por el Frente de Todo. Luego de que, semanas atrás, los bloques opositores de Juntos por el Cambio y Unidad Federal hicieran una demostración de fuerza y dejarán sin quórum la sesión en la que se buscaba su sanción, ahora la fisura apareció en la alianza de centro derecha con dos pedido de sesión especial: uno en el que la ley se deja afuera de agenda nuevamente y otro en el que se propone como único proyecto a ser tratado.

Uno de los pedidos de sesión especial para el próximo jueves 13 de abril lleva la firma del presidente del bloque, el radical Alfredo Cornejo, quien busca demorar la aprobación de la Ley de Alcohol Cero como pretenden las cámaras de productores de vino de Mendoza, donde el senador va como precandidato a gobernador. En ese pedido de sesión especial se proponen tratar Ley Lucio, el Certificado Único de Discapacidad y el proyecto sobre Cardiopatías Congénitas, entre otros temas.

"Muchos senadores les dicen a los familiares que van a votar a favor de esta ley, pero a la hora de la verdad obedecen las órdenes de Alfredo Cornejo", denunció el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, sobre la decisión de los senadores de Juntos por el Cambio de bloquear la aprobación de la norma que ya rige con legislaciones locales en varias provincias.

"Hay tiempo para recapacitar, Senadores. Incluyan la Ley de Alcohol Cero al volante. Escuchen a las mayorías. Voten a favor de la vida", agregó Carignano, interpelando a Mariana Juri, Carolina Losada, Ignacio Agustín Torres, Humberto Schiavoni, Juan Carlos Romero y Luis Petcoff Naidenoff, las firmas que acompañan el pedido de Cornejo.

"Queda claro que el escándalo y retirada de la semana pasada no fue por las instituciones, como dijeron, sino porque el Frente de Todos lo había sumado al orden del día y no se lo bancaron", apuntó el titular de la ANSV.

En tanto, el quiebre en el interior del bloque de Juntos por el Cambio lo marcaron los senadores y senadoras Mercedes Valenzuela, Flavio Fama, Víctor Zimmermmann, Mario Fiad, Pablo Blanco y Daniel Kroneberger, que solicitaron una sesión especial para el mismo 13 de abril con la Ley de Alcohol Cero como único tema en agenda.



Ley de Alcohol Cero

La ANSV, creadora del proyecto, lo impulsa desde abril de 2021. La iniciativa cuenta con media sanción en Diputados y espera por su aprobación en el Senado. En la mayoría del país, para vehículos particulares no es infracción conducir con hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Para los motociclistas el tope es de 0,2. Estos límites surgen de la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, aprobada en 1995. El nuevo proyecto prohíbe manejar con cualquier cantidad de alcohol en sangre.

De aprobarse la norma para todo el país, se ampliaría la reglamentación que ya está vigente en la provincias de Buenos Aires Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

A la espera de la votación en el Senado, la ANSV presentó "Historias de alcohol al volante" junto al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en el Cine Gaumont, una serie de cuatro cortos audiovisuales con casos de siniestros viales fatales que ocurrieron en Córdoba, CABA, Corrientes y Río Negro. En el país, uno de cada cuatro siniestros viales que terminan con uno o más muertos se produce porque el conductor que lo causó tenía alcohol en sangre.