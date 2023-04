La interna en Juntos por el Cambio crece sin límites. Esta vez el enfrentamiento opositor a cielo abierto quedó expuesto por la decisión que tomó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de las quejas y los pronunciamientos públicos del expresidente Mauricio Macri, que hizo este domingo en sus redes sociales en los que acusó a Larreta de "no respetar los valores de JxC", y de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, entre otros referentes del espacio. La decisión ya fue tomada --según confían desde el entorno del jefe de gobierno porteño a Página12-- y este lunes definirán cómo y cuándo se anuncia. Esa definición significará centralmente dos cuestiones: por un lado un gesto de Larreta de desafiar la autoridad de Macri --porque perjudicará a su candidato en Ciudad de Buenos Aires, su primo Jorge Macri-- y, por el otro, un guiño a los radicales ya que la medida beneficiaría al candidato de ellos en la Ciudad, Martín Lousteau. El lunes habrá una reunión entre Jorge Macri y Larreta y cerca del primero dicen que si el jefe de Gobierno porteño sigue firme con su postura "se van a complicar las cosas".

La definición que tomó Larreta para las próximas elecciones --y que será anunciada en los próximos días-- significa que los porteños votarán en las PASO el 13 de agosto, el mismo día que las nacionales, pero que lo harán en dos instancias distintas: por un lado deberán elegir presidente y diputados nacionales, con boleta sábana, y por otro votarán jefe de gobierno porteño, con boleta única o electrónica. Desde el GCBA, salieron a desmentir que Rodríguez Larreta busque beneficiar a Lousteau con esa medida. "Los que, como Mauricio Macri, promueven la votación de Ciudad unificada a la nacional, no se dan cuenta que la boleta sábana (enganchada a la nacional) puede hacer que se pierda la mayoría en la legislatura, ya que Javier Milei arrastraría la lista de legisladores y a su candidato a Jefe de Gobierno y, entonces, harían ingobernable la Ciudad que creen tener escriturada", justificaron cerca de Larreta y dispararon: "Contrario al argumento de que se quiere beneficiar a Lousteau, que intentan instalar, lo que se busca es cuidar el voto PRO".

La respuesta es directa al expresidente Macri, que el domingo se mostró por completo en contra de la idea de la elección por concurrencia de Larreta porque su candidato en CABA, su primo Jorge Macri, quedaría separado de los candidatos nacionales y perdería la tracción que le podían llegar a dar los votos de Bullrich o de Larreta. También podrían perder ese empujón candidatos en el distrito de otros espacios como el de la Libertad Avanza, que encabeza Javier Milei. Se dice que uno de los beneficiados será el radical Martín Lousteau, porque el radicalismo no cuenta con una figura fuerte a nivel nacional.

Este domingo, al enterarse sobre la decisión de Larreta de avanzar en la elección por concurrencia sin su consentimiento, Macri comenzó con los comentarios en tono de amenaza. Esta es una metodología que el expresidente había implementado con anterioridad, como cuando dijo en los medios de comunicación que Larreta tenía que bajar a sus candidatos en CABA para que el candidato a Jefe de Gobierno porteño del PRO sea su primo. En esta ocasión, Macri dijo que “no cree que Larreta tome esa decisión", y luego escribió en su twitter: "Me consultaron hoy sobre la posibilidad de implementar el sistema de concurrencias en CABA. Claramente representa más gasto del Estado, más filas, más tiempo, dos urnas y boletas y hasta podría darse la insólita situación de personas que tengan que votar en aulas y escuelas distintas". "Que la política piense que por cambiar las reglas electorales en un año electoral los porteños van a elegir en un sentido determinado, es no conocerlos. Los porteños son autónomos, son libres y son independientes. Eligen a quien ellos quieren votar y a quien mejor los representa", dijo.

Luego, Macri dejó entender que Larreta no respeta los "valores" de Juntos por el Cambio: "No cambiar las reglas electorales en un año electoral es un valor de JxC. La mayoría del PRO está en desacuerdo: hacerlo sería ir en contra de lo que hemos hecho. No podemos complicar la vida de la gente, perjudicarlos y malgastar su plata por especulaciones o maniobras", publicó. Por último, señaló que "los argentinos estamos cada vez más claros y decididos a favor de un cambio y con menos paciencia para atropellos y abandonos. Tenemos que ser respetuosos, no complicarles la vida y no estar cambiando las reglas creyendo que de esa manera se los va a manipular en algo".

Jorge Macri tampoco se quedó atrás. Este domingo dijo en declaraciones radiales que "la gente es adulta, sabe votar y no me asusta", y que él "no forzaría sistemas electorales en función de especulaciones, en función de si me conviene o no". Además, contó que dialogó sobre la posibilidad de la concurrencia con Larreta y adelantó que este lunes tendrán una reunión por ese tema. "Quedamos en juntarnos mañana, así que asumo que no habrá decisión antes, pero parecería -por las noticias- que ésa es la decisión", arriesgó y criticó: "Está mal cambiar las reglas a último momento".

Desde el entorno de Macri se quejaron porque dicen que "es raro que quiera cambiar las reglas ahora y justo al límite", Larreta tiene tiempo para hacerlo hasta el 13 de abril. También dijeron que, por más que desde el plano legal el Jefe de Gobierno porteño puede tomar esa definición, él no es el único referente del PRO "como para no consensuar una decisión de esas características". "Se está poniendo en contra de Macri, Patricia y de los presidentes de los bloques. Con Macri lo hablaron y quedaron que no era la forma, que le iba a traer problemas. Horacio está más preocupado por cerrar con los radicales que con los propios", lanzaron en su contra. Desde ese sector del PRO que no está de acuerdo con la medida, opinan que Larreta "se la está jugando fuerte pensando que los propios van a volver y se van a alinear", pero, opinan que "el problema que no está viendo él es que, en las encuestas, Patricia le sigue ganando".

Desde la Ciudad, luego de las críticas de los Macri, salieron a aclarar que "no se van a modificar las reglas de juego". Explicaron que "es el código electoral de la Ciudad el que establece las distintas alternativas de votación", y que "el Jefe de Gobierno tiene la potestad de elegir sobre una de ellas". También recordaron que en el 2011, en la reelección de Mauricio Macri en la Ciudad, tomó la decisión de desdoblar las elecciones de las nacionales para que se discutan en la elección temas de la Ciudad y no nacionales y que en el 2015, cuando Macri era jefe de Gobierno, estableció que la forma de votación era Boleta Única Electrónica y así fue la elección con el recordado ballotage entre Larreta y Lousteau. Sumaron a los argumentos que "en 2019, a pesar de que el código electoral de la Ciudad establece la Boleta Única, a pedido de Mauricio Macri para reforzar su posible reelección, se volvió al sistema Nacional adosado a la elección nacional".