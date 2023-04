El presidente de YPF, Pablo González, aclaró este lunes que no recibió ningún ofrecimiento de Cristina Kirchner para ser el candidato del Frente de Todos en las elecciones 2023, luego de que la semana pasada salieran a la luz múltiples rumores que indicaban que era el "tapado" de la vicepresidenta en pos de preservar la unidad del oficialismo sin ir a las PASO.



Entre risas, consultado por AM750, González señaló que no es el "cisne negro" del Frente de Todos. Las declaraciones surgen en medio de rumores y versiones que apuntan a que la vicepresidenta tiene en mente que el candidato del oficialismo tiene que tener un perfil joven y “outsider” para sorprender en el escenario electoral.

Por eso, el presidente de YPF tuvo que salir a aclarar lo obvio: “No soy outsider, fui diputado, senador, ministro de gobierno, vicegobernador de Santa Cruz, subsecretario de Rentas de Néstor Kirchner, no soy un outsider”.

“Si no sos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no estás todos los días en dos o tres canales, no existís. Esa es la primera conclusión", ironizó, al timepo que aclaró que compitió en seis elecciones - cuatro generales y dos PASO y que no viene de afuera del sistema político. "Vengo de afuera de la Ciudad de Buenos Aires”, enfatizó.

“Ayer hice un chiste. Dije en una radio que la fui a ver a Cristina Kirchner y hoy está en la tapa de los diarios. Parece salido de una película de Orson Welles, se desinforma mucho, mis amigos me están llamando preguntándome si voy a ser el candidato”, finalizó sobre el tema.

