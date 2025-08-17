Matías Rossi (Toyota Corolla Cros Gazoo Racing YPF Infinia), demostró toda su jerarquía y se quedó con el triunfo en el circuito de General Roca, Río Negro, en el marco de la sexta fecha del calendario 2025 de la competencia de TC2000. Una victoria que le permitió subirse a la cima de la tabla de posiciones y, como si fuera poco, igualar a Juan Manuel "Pato" Silva como el segundo máximo ganador en la historia de la categoría.

"El Misil" había comenzado la carrera desde la tercera posición, pero con gran categoría luego de dos maniobras precisas desplazó a Diego Ciantini (Honda ZR-V YPF Racing) y Nicolas Palau (Volkswagen Nivus-Halcón Motorsport) para ubicarse en la primera plaza, lugar que mantuvo hasta el final.

“Festejé la maniobra de avance porque así lo sentí, quería ganar. Tuvimos el mejor auto del fin de semana. La idea era presionar a Palau en todo momento, cuando lo supere hice diferencia porque mi auto era superior", explicó Rossi en declaraciones televisivas.

El piloto de 41 años nacido en Del Viso logró su primer triunfo desde el 15 de diciembre del 2024 y llegó además a los 44 en la categoría. “Estoy feliz por haber podido ganar, venía con buenos resultados, pero ganar no se me estaba dando y uno siempre lo necesita”, declaró al respecto.

Toyota Gazoo Racing terminó así con el 1-2 en General Roca, ya que Emiliano Stang fue segundo, un calco de las posiciones en la tabla general, donde Rossi comanda con 116 puntos seguido de Stang, con 115 (más lejos aparece Franco Vivian, de Chevrolet Tracker YPF Elaion Auro Pro Racing, con 98). El podio rionegrino lo completó Palau, quien se ubica 12º en el campeonato.

La jornada tuvo también su cuota de accidentes, desde los más triviales como el abandono por problemas en la caja de Gabriel Ponce de León (Toyota Corsi Sport) o el desafortunado caso de Marcelo Ciarrocchi (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia 2), quien rompió el piso del auto en la última vuelta y no pudo completar la carrera (Matías Rossi lo "pasó a buscar" en un gran gesto de camaradería); hasta el impactante despiste de Juan Ignacio Alvarez en una de las categorías teloneras.

Alvarez dio un sinfín de vuelcos en el cierre de la segunda final del fin de semana de la Fiat Competizione hasta impactar con las gomas de protección. Con los espectadores atónitos, el piloto fue asistido para salir del auto y trasladado a un sanatorio local con "lesiones menores", según informaron horas más tarde en los canales de comunicación de la categoría.