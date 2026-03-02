Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 2 de marzo de 2026
1 hora
El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, las represalias y el impacto en la economía global
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 2 de marzo de 2026
1 hora
El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, las represalias y el impacto en la economía global
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 2 de marzo de 2026
1 hora
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Cultura
La compra de Warner
David Ellison: “Vamos a reinventar el negocio”
El CEO de Paramount se mostró este lunes “entusiasmado” con el futuro de la operación, y adelantó que su plataforma se fusionará con HBO Max. Ted Sarandos, de Netflix, advirtió sobre la posible pérdida de empleos.
Por
Ezequiel Boetti
02 de marzo de 2026 - 19:21
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
David Ellison prometió al menos 30 películas anuales en salas.
(AFP)
Últimas Noticias
La guerra contra los niños
Por
Jorge Majfud
Nueva marca en Spotify
Bad Bunny y otro récord: ahora entró al “club del billón”
La compra de Warner
David Ellison: “Vamos a reinventar el negocio”
Por
Ezequiel Boetti
Hallazgo histórico en el Rijksmuseum de Ámsterdam
Aparece un nuevo Rembrandt tras 60 años en el olvido
Exclusivo para
“Los estamos destrozando”
Donald Trump adelantó que la “gran ola” contra Irán todavía no llegó
El agresivo discurso del Presidente
Para Martín Menem, Milei “hizo docencia” con sus insultos en el Congreso
La gran mentira de hacer la guerra para hacer la paz
Por
Mempo Giardinelli
Antes de que empiece el segundo juicio, tras la anulación del primero
Nueva audiencia preliminar en la causa contra la enfermera de Maradona
El País
“Es lamentable"
Victoria Villarruel profundiza la interna con Javier Milei: la indirecta de la vicepresidenta
Con movilización a Tribunales
La CGT presentó su recurso para declarar inconstitucional la reforma laboral de Milei
“Un shock externo fuerte”
Caputo habló de los efectos del conflicto en Medio Oriente para la economía argentina
El agresivo discurso del Presidente
Para Martín Menem, Milei “hizo docencia” con sus insultos en el Congreso
Economía
Tras el ataque de Estados Unidos e Israel
Petróleo, comida, dólar y riesgo país: ¿cómo podría impactar en la economía argentina la guerra en Irán?
Por
Vardan Bleyan
El impacto del conflicto en Medio Oriente
Lunes rojo por la guerra en Irán: caen los mercados, sube el petróleo
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 2 de marzo de 2026
El discurso de Milei negó los problemas de salarios, del empleo y del consumo
Sin respuestas para una crisis que ni reconoce
Por
Raúl Dellatorre
Sociedad
Hallazgo histórico en el Rijksmuseum de Ámsterdam
Aparece un nuevo Rembrandt tras 60 años en el olvido
Alerta sanitaria
Gripe aviar: por los nuevos casos, refuerzan la vigilancia epidemiológica
"Necesitamos movilizarnos"
Día de la Mujer: la convocatoria oficial para la marcha en Buenos Aires
Cayó por un precipicio de 11 metros de altura
Conmoción en Mendoza: hallaron muerta a una mujer que salió a caminar por la montaña
Deportes
Empieza el calendario 2026
Vuelve la Fórmula 1: cuándo y dónde corre Franco Colapinto
Coudet tiene dos desafíos en River
Por
Daniel Guiñazú
"¿Querés que te firme la pelota?", le dijo al DT de Orlando City
Messi, doblete y chicana en el clásico de la Florida
Con transmisión de Radio 750
River visita a Independiente Rivadavia mientras aguarda definiciones por Coudet