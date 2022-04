La turbulencia que atraviesa el Frente de Todos no impide que ya empiecen a sonar los primeros nombres para las candidaturas presidenciales de 2023. Por más que desde los distintos sectores que integran el oficialismo repiten que "para 2023 falta mucho camino por recorrer", lo cierto es que los equipos de varios funcionarios se encuentran trabajando con ese objetivo. El escenario para las próximas elecciones se avizora complejo para el peronismo por las divisiones y rispideces que existen dentro de la alianza gobernante y una de las posibilidades, que cada día toma más volumen, es que el año que viene haya una gran interna donde se puedan enfrentar los distintos candidatos del oficialismo.

En ese contexto hipotético, es una incógnita qué rol jugará el presidente Alberto Fernández: si bien en varias ocasiones dijo que tenía intención de ser reelecto, algunos dentro del espacio consideran que sería muy complejo que el mandatario se exponga a una prueba de esas características y se preste a recibir críticas de propios y ajenos, cosa que debilitaría mucho su figura. También habrá que ver qué rol juega la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y sus alfiles; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, -- que no disimula el deseo de ser Presidente-- y algunos gobernadores.

La idea de realizar una gran Paso en 2023 donde se puedan enfrentar las posturas diversas que existen dentro del FdT fue anunciada por el propio Fernández el 17 de noviembre del año pasado cuando, luego de las primarias, el gobierno celebró el Día de la Militancia. Sobre un escenario vacío, el Presidente exclamó: "mi mayor aspiración es que en el año 2023 desde el último concejal hasta el Presidente de la República los elijan primero los compañeros del FdT". Luego, en otras entrevistas, el Jefe de Estado agregó que “las candidaturas futuras las tiene que resolver la gente y no se tienen que dirimir en una mesa, aunque yo fui beneficiado con ese mecanismo”. “El que quiera ser candidato que vaya a unas PASO y que la gente dirima quién es el mejor”, aseguró.

En esa línea, durante los últimos días se conocieron jugadas de distintos actores del espacio que empezaron a trabajar en caso de que efectivamente exista esa posibilidad. Uno de ellos fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, que dejó trascender su deseo es postularse y que avisó tanto al Presidente como a la vicepresidenta, que le habrían dado su visto bueno. En declaraciones que realizó luego de visitar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, Capitanich indicó que está a favor de que haya una "gran paso" --incluso fue él quien expresó esta idea antes de que lo diga el Presidente en el acto del 17 de noviembre-- y agregó que “al país le vendría bien un Presidente del interior". El chaqueño se mostró preocupado por la división que existe entre el presidente y la vicepresidenta, pero lo cierto es que dentro de la interna su lugar estaría cerca de CFK, de quién fue su jefe de gabinete entre 2013 y 2015.

En el ámbito de los jefes provinciales también habrá que estar atentos a la figura del gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y a la del actual Jefe de Gabinete y exgobernador de Tucumán, Juan Manzur. “Esperemos que las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner se resuelvan a la brevedad”, había asegurado el jefe de los ministros y luego minimizó el impacto que pueda llegar a tener ese tema de cara a las elecciones del año próximo. “Falta mucho tiempo para eso y correrá mucha agua por debajo del puente”, puntualizó.

El de Daniel Scioli fue otro de los nombres que sonó estos días después de que circulara en las redes un video de 2016 con imágenes suyas y una voz en off que decía: “los incondicionales siempre están, no importa la hora, lo que pasó, si ganamos o perdimos. Si nos peleamos, si hace tiempo no nos vemos, o si nos vemos todos los días”. Desde su entorno aseguran que actualmente "está concentrado en su trabajo como embajador de Brasil y siempre a disposición de Alberto". En el equipo de Scioli comentan que al embajador le enojó la circulación y las repercusiones que tuvo el video y aclaran que ellos no tuvieron nada que ver con la difusión. El exgobernador bonaerense asegura a su entorno más íntimo que en 2023 va respaldar al Presidente y acompañarlo si va por la reelección, pero que si se toma otra definición y hay una gran paso en la que jueguen todos, él se va a anotar.

Dentro del kirchnerismo una de las figuras que más se destacó en el último tiempo es la del Ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Su perfil político fue en aumento luego de la pelea con el Presidente, que se desató por la presentación de su renuncia que siguió con la de casi medio gabinete. Las idas y vueltas entre de Pedro y el mandatario aún continúan, pero actualmente el ministro está centrado en la gestión y en una serie de viajes internacionales. Estuvo en España, la semana pasada en Italia y el 22 de abril viajará a Israel con un grupo de ocho gobernadores. Aún es un interrogante si el objetivo de de Pedro será ir por la presidencia o por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, aunque desde su entorno niegan ambas posibilidades.

El kirchnerismo apuesta muchas de sus fichas en territorio bonaerense. Otra figura fuerte del riñón de la vicepresidenta para ese puesto es el gobernador Axel Kicillof, que luchará por su reelección. También habrá que ver qué rol juega el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, que en las últimas semanas dio señales que indican que recompuso su relación con Kicillof. El viernes, incluso, se mostraron juntos en un acto en el que el gobernador aseguró --en un gesto de cuestionamiento al gobierno de Fernández-- que “hay que distribuir mejor las riquezas porque es la única manera que el país crezca”.

El líder de la tercera pata del Frente de Todos, Sergio Massa, también jugará sus cartas. En los últimos días estuvo muy cerca de la vicepresidenta, pero también de Fernández. Desde diversas terminales del oficialismo consideran que el tigrense "juega su propio juego". Con CFK estuvo en un acto en homenaje a los 40 años de la guerra de Malvinas y el jueves volvieron a aparecer juntos en una foto cuando definieron un aumento de sueldo para los empleados legislativos. El viernes, sin embargo, Massa se mostró con Fernández, a quién fue a ver a Casa Rosada para "conversar sobre la agenda legislativa".

Según dicen desde el entorno de Massa a este diario, el presidente de la Cámara baja se encuentra "obsesionado con el tema de los acuerdos para impulsar políticas de Estado y le pidió a sus equipos técnicos informes de desarrollo regional y un programa de desarrollo económico de la Argentina por cada región". Luego, indicaron que "Massa planteó a los suyos que quiere ser candidato a presidente en el 2027 --y no en 2023--, pero los diputados y referentes del espacio dicen que tiene que ir en 2023". "Va a estar donde el FdT diga que tiene que estar", subrayaron.