Productores y dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA) se movilizaron esta mañana hasta el Ministerio de Agricultura para exigirle al gobierno nacional “un salvataje” para el sector. Fueron recibidos por el ministro Juan José Bahillo, salieron disconformes del encuentro y se dirigieron hasta el Congreso para reunirse con diputados macristas y Javier Milei.

La protesta no fue multitudinaria como se esperaba ni contó con la participación de los demás miembros de la Mesa de Enlace, a pesar de que estos también habían cuestionado el paquete de medidas -con dólar exclusivo y a medida- que el gobierno nacional lanzó para los productores agropecuarios más afectados por la sequía.

Lo que dicen los dirigentes de la FAA es que esas medidas “no alcanzan”, y por ello entregaron un petitorio al ministro Bahillo en el que exigen, entre otros puntos, un “seguro multirriesgo” que los proteja de los avatares de la naturaleza, la economía y la política.

Algunos de los pedidos fueron explicados por los dirigentes que, a pesar de no haber recibido definiciones por parte de los funcionarios, salieron de la reunión pesimistas y con un vaticinio que no tiene fundamentos pero sí micrófonos y "sensaciones": "Respuestas concretas sabíamos que no nos íbamos a llevar, pero también sentimos la sensación de que las respuestas no van a ser a la medida de las necesidades", afirmó el titular de la FAA, Carlos Achetoni.

Según el dirigente, "hay que ir construyendo herramientas que no nos hagan pedir otro salvataje para que cuando haya una inclemencia climática o una situación adversa ya tengamos las herramientas; como por ejemplo un seguro multirriesgo, y una desafectación impositiva que nos permita tener rentabilidad y no esta estrangulación que nos han hecho durante años", cuestionó.

"Puede que se estudie nuestra propuesta, porque con los anuncios y medidas que se efectivizaron esta semana no alcanza", evaluó y defendió sus exigencias de beneficios superiores a los que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando lanzó el nuevo “dólar agro”.

Además de ese tipo de cambio diferenciado, la ayuda al sector incluyó la suspensión de ejecuciones fiscales y bancarias mientras dure la emergencia por la sequía.

También se anunció la suspensión del CUIT para las mega empresas que no cumplan con liquidaciones. En tanto, el Programa del Incremento Exportador, que incluye al nuevo dólar agro, se extenderá desde el 8 de abril hasta el 31 de mayo para la cadena sojera, y entre el 8 de abril y el 30 de agosto para las exportaciones de economías regionales.

Para Achetoni, esto “no alcanza”. Ese paquete "es muy insuficiente y está hecho a la medida de un productor que no está en problemas, que tiene buena carpeta, buena espalda, buena estructura y no hacia el pequeño y mediano productor".

Por eso, añadió, “necesitamos respuesta urgente con respecto al salvataje, que es lo primordial para que el productor pueda seguir en la actividad".

Luego de la improvisada conferencia de prensa frente al Ministerio ubicado sobre la avenida Paseo Colón, el dirigente anunció que la movilización se trasladaba hasta el Congreso. Allí se reunirán con el Interbloque Federal, el partido Concordia Misionero y luego con el líder ultraconservador Javier Milei.

Más tarde se verán con diputados del PRO y la UCR, con el senador Gustavo Basualdo, con integrantes de Encuentro Federal, Evolución Radical y la jornada de movilización finalizará con el bloque Frente de Todos.