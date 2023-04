Desde Santa Fe

El Senado de la Nación aprobará mañana la ley de fortalecimiento de la justicia federal en la provincia, según anticipó ayer el propio Omar Perotti. “Confío que el acuerdo que se alcanzó en la Cámara de Diputados –entre todas las fuerzas políticas- se cumplirá también en la Cámara alta", que el gobernador conoce bien porque ocupó una banca por Santa Fe. Y si eso ocurre, “será una sanción récord” en sólo 16 días –dijo el gobernador-: Diputados la votó 28 de marzo con un resultado inédito: 214 a favor y solo cuatro abstenciones y mañana, el Senado la convertirá en ley. La norma crea 50 cargos en el fuero federal de Santa Fe que “atrasa 40 años”, entre ellos 27 fiscalías federales -15 en Rosario y siete en la ciudad capital- para investigar el narcotráfico y el lavado de activos. Perotti le pidió también a la Legislatura que siga el “ejemplo” del acuerdo político que se plasmó en el Congreso y apruebe la ley de emergencia en seguridad que el Poder Ejecutivo propuso el 13 de enero, que el Senado recién le dio media sanción el 30 de marzo y que ahora la Cámara de Diputados –en clave electoral- amaga con un ping pong legislativo porque quiere extender su vigencia hasta 2025. “Menos discursos y más sintonía con la gente”, solicitó el mandatario.

Tras un acto oficial ayer a la tarde, Perotti dio a entender que tiene información precisa del Senado, y que mañana la Cámara aprobará la ley de fortalecimiento de la justicia federal en la provincia. El asunto estaba en la agenda de la sesión del jueves 30 de marzo que terminó escándalo cuando los senadores de Juntos por el Cambio se retiraron del recinto, entre ellos los dos de Santa Fe: Dionisio Scarpin y Carolina Losada.

En la sesión de mañana, uno de primeros temas a tratar es la reforma judicial en Santa Fe. “Confío que el acuerdo que se alcanzó en la Cámara de Diputados se cumpla también en el Senado”, dijo Perotti. El proyecto original es del diputado (Roberto) Mirabella, que después compartieron los legisladores de todos los partidos de la provincia. “Espero que ese ejemplo esté presente en el Senado y podamos tener la ley en tiempo récord”, de sólo 16 días. “Mostramos que la ley es necesaria, que se podía hacer y que el país entero sepa que la demanda Santa Fe es lo que necesita la Argentina”.

“Lo que pasa en Rosario no es ajeno a la Argentina”, siguió Perotti. “La Nación no puede permitir que estas cosas pasen en su territorio. El problema de Rosario se resuelve si cada uno pone lo suyo. El Poder Ejecutivo con más fuerzas federales, más logística y tecnología. El Poder Legislativo con leyes que nos permitan poner a tono una justicia federal que atrasa 40 años. El Consejo de la Magistratura si cubre los cargos que están vacantes en los Tribunales Federales de Rosario, en algunos casos hace más de cinco años”, planteó Perotti un reclamo directo al presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo, Horacio Rosatti. Y la Unidad de Información Financiera (UIF) que investigue y siga el circuito económico de las organizaciones criminales”. “Lo que necesitamos es que todos pongamos lo mejor en cada una de esas acciones” y que “haya un control social de los compromisos que cada uno asume”, agregó el gobernador.

-Lo que se demora es la sanción de la ley de emergencia en seguridad en la Legislatura –le recordó un colega.

-Todos opinan de la difícil situación en seguridad que vive Rosario, que es un problema estructural y de la magnitud que tiene. No hay que dar más ejemplos de los que viven y han vivido los rosarinas y rosarinos en todos estos años. No hay que explicar mucho. No habría que discutir mucho. La gente entiende que se necesitan más recursos, más apoyo, más acuerdo político y soluciones, lo más rápido posible. Es lo que acordaron los diputados nacionales por Santa Fe en el Congreso. Bueno, entonces, menos discursos y más sintonía con la gente –respondió Perotti.

Le preguntaron también por los cuatro comisarios detenidos en Santa Fe que operaban en banda desde 2012, hace diez años, según reveló la fiscal de Delitos Complejos Laura Urquiza. Estuvieron al mando de las comisarías de San José del Rincón, Recreo y la Cuarta de Santa Fe, fueron jefes de zona y uno de ellos era responsable del Centro de Monitoreo Municipal. “Desde el primer día dijimos que había que cortar los vínculos con el delito. Y si en la propia institución tenemos gente desleal, que se aparta del cumplimiento de su función y de la ley no es un policía, es un delincuente y se lo trata como tal”, contestó el gobernador.

“La reforma de la Policía de Santa Fe es un desafío enorme”, explicó. “Hay que seguir trabajando porque el grueso de la fuerza requiere recomponer su relación con la sociedad, ganarse su confianza. Eso es lo que necesitamos. Mejorar todos los días, incorporar tecnología, más entrenamientos y más policías.

“Hoy todos nos piden más prevención y más agentes en la calle. Pero (en diciembre de 2019) recibimos una Policía en la que se iban más efectivos de los que entraban. Hemos revertido esa situación, hoy ingresan más de los que se van. Ojalá hubiésemos encontrados muchos más policías, móviles y más tecnología, eso nos hubiera dado más capacidad de respuesta. Pero eso no estaba, había que hacerlo, lo estamos haciendo. Y es lo que vamos a entregar al final del mandato: una Policía de Santa Fe más equipada y con mucha más tecnología disponible”, concluyó.