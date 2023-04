Lucas Benvenuto, el joven que acusó de abuso sexual al conductor televisivo Jey Mammon, dio su primera entrevista televisiva y aseguró que le dieron "asco" las últimas declaraciones públicas del músico, quien indicó que tuvo “un vínculo hermoso” con el joven denunciante.

"Estoy bien acompañado y eso es lo importante a la hora de hablar. Me llevó tiempo entender lo que me sucedió, como me pasó con los otros (presuntos abusadores). No me levanté un día y me di cuenta lo que me habían hecho", señaló el patinador desde su casa en Ushuaia, en provincia de Tierra del Fuego.

Y añadió: "Fue un proceso muy duro y siempre sentí que (la relación con Jey Mammón) era muy diferente al resto. Me metí sentimentalmente. Vos podés decirme que era una relación de novio o exnovios, pero estamos hablando de una persona de 36 años con una de 14".

Posteriormente, Benvenuto manifestó que en el caso de la causa de los "Boy Lovers" (la red de pedófilos que lideraba Jorge Corsi, de la que fue víctima) también "hubo prescripciones" y que el segundo abuso que sufrió en su vida "fue por parte de la Justicia".

Así, precisó que muchos integrantes de la banda de pedófilos que encabezaba Corsi están libres: “En mi casa tengo cuadritos con todas las prescripciones, y no quiero una más”.

“¿Podés creer que no se pueden juntar a tomar un cafecito y darle una condena firme a mi abusador? Yo sé mi verdad, cuál es la verdad, denuncié, hablé, pedí ayuda. No quiero dar más detalles de cómo fueron los abusos, pero (con Mammon) pasó cómo fue con los otros, solo que esta vez yo siento que fue más profundo en lo psicológico también”, reiteró.

Puntualmente, sobre las últimas declaraciones del conductor y humorista que viajó a España durante el último fin de semana, expresó que "le dio asco" la manera en que naturalizó la relación que habían tenido.

"Hoy, a los 30 años, escuchar eso en un adulto me da asco. No puedo. Creía que está mal, pero no, estar con un chico de 14 años está naturalizado para ellos, en su cabeza, entonces no lo ven como algo malo", puntualizó.

En otro momento de la entrevista, fue consultado sobre las repercusiones de su denuncia y explicó: "No me hace feliz. Siento un vacío grande, me preparé psicológicamente para que no me lastimen nunca más".



Y agregó: “No me sorprendió porque el efecto sorpresa de escuchar cómo se defiende mi abusador lo perdí hace un montón. Cuando escuché los juicios, las pericias. Llegué muy curtido para que hoy me sorprenda. Tampoco me sorprende que se fue del país, sé que va a volver”.

Por último, señaló sobre la reacción en las redes sociales y los mensajes que recibió en las últimas semanas, e indicó que "siente ese abrazo" y que le llegan "una cantidad de historias" muy similares a las que él vivió.

"No denuncian porque cuando hablaron en el círculo familiar no les creyeron, a mí también me pasó. Lo que me queda a mí de acá en más es sanar, tengo 30 años y hace mucho que estoy con esto. Tengo mucho por delante para ser feliz", remarcó.

Jey Mammón se fue a España luego de las acusaciones de abuso

A dos semanas de haber sido denunciado públicamente de abuso sexual a un menor, el conductor Jay Mammon decidió irse del país, el miércoles pasado en un vuelo a España. “Necesito relajar la cabeza y pensar un poco”, declaró en el aeropuerto de Ezeiza, justo antes de partir.



Tras el escándalo en los medios, Mammón hizo un descargo en sus redes sociales en los que negó las acusaciones de Benvenuto. Días después, en una entrevista de televisión, volvió a desmentir los hechos y afirmó que tuvo “un vínculo hermoso” con el joven denunciante.

Tras el revuelo que generó la situación, el presentador decidió irse de la Argentina y afirmó que “no hay rescisión” con Telefé, el canal en donde conduce su programa La Peña del Morfi.

