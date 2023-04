El excandidato a vicepresidente primero por Agrupación Independiente y funcionario del Enacom, Gustavo López, se refirió este miércoles a la inesperada renuncia del presidente de El Rojo, Fabián Doman, y aseguró que “el gran temor” es que esta decisión y la acefalía que vive el club “sea una pantalla para la privatización”.



Por AM750, López lo expresó con claridad: “Es muy sorpresivo. Nadie está un año de campaña para ser presidente de un club y no llegar a los seis meses, de los cuales dos hubo receso por el Mundial y la temporada de verano”.

Luego, sin vueltas, apuntó: “Siempre dijimos que toda la estructura del PRO estaba tratando de tomar, como lo habían hecho con Boca, el club para poner un pie en la campaña de la Provincia de Buenos Aires”.

En este punto, recordó que es el propio Néstor Grindetti, actual intendente de Lanús, el vicepresidente primero del club y quien debe tomar las riendas, y que Cristian Ritondo, exministro de María Eugenia Vidal y actual diputado macrista, el representante de los socios.

“Puede venir la privatización de la mano de este intento. La primera parte fue fallida e incomprensible. Nadie se va en tan poco tiempo. Evidentemente, le han soltado la mano (a Doman)”, analizó.

Y agregó: “Se va porque alguien le prometió poner plata y la plata no apareció. Lo dejaron solo. Y detrás, viene la primera propuesta, de unos capitales garantías que podrían comprar. No es la primera vez que el macrismo ensaya la privatización de los clubes. La conversión en sociedad anónimas”.

“El gran temor es que esto sea una pantalla para la privatización. Si no, no tiene explicación. Nadie se va en cinco meses de un club. Es demasiada casualidad. Es un club que está acéfalo, que no tiene presidente, no tiene técnico y va a aparecer la solución milagrosa que nosotros advertíamos”, finalizó por La García.