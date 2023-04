El expresidente Mauricio Macri confirmó hoy que "participará" en las elecciones del club Boca Juniors que se celebrarán este diciembre. Además, disparó contra la gestión de Juan Román Riquelme y la calificó de "personalista".

En el marco de una entrevista en Radio Rivadavia, además de hablar de la situación del país y meterse en la interna del PRO en Ciudad de Buenos Aires, el exmandatario ratificó sus intenciones de estar en una lista opositora en el club Xeneixe.

"Voy a participar, sin duda, porque estoy muy preocupado con lo que está pasando en Boca. Se puede ganar o perder, pero Boca está por arriba de todas las personas. Boca es el que construimos juntos durante 12 años. Una institución solida, fuerte y respetada en el mundo como la llevamos a que sea. No solo por la cantidad de títulos que ganamos, sino que además transmitíamos profesionalismo, seriedad y organización", aseguró Macri.

Asimismo, apuntó a la actual gestión del club por parte de Juan Román Riquelme: "Todo esto hoy esta en crisis con esta forma personalista que tiene Riquelme para gobernar al club a su antojo. La verdad no creo en eso y yo no me confundo. Una cosa es el jugador, que tengo el honor de haber descubierto en Argentinos Juniors y traído dos veces para que ganemos una Libertadores en la que, tal vez, fue el campeonato que mejor ha jugado en su historia".

"Pero eso no tiene nada que ver con ser dirigente deportivo, conducirse con esos parámetros, los mismos con los que, paradójicamente, estamos hablando de la Argentina: la institución está por arriba de las personas. Las reglas son iguales para todos. Eso es lo que me preocupa", añadió.

El exmandatario que dirigió al club de la Ribera desde 1995 hasta 2008 acompañaría a Andrés Ibarra, el exvicejefe de Gabinete y Ministro de Modernización durante el gobierno nacional macrista. Ibarra ya se presentó como uno de los candidatos que buscará convertirse en el nuevo presidente del Xeneize a partis del próximo diciembre.

Por último, desmintió los rumores de su supuesta postulación a titular de la FIFA: "Es muy complejo ser presidente, requiere del apoyo de la mayoría de los países del mundo. Obviamente para mí sería un honor, pero hoy me siento muy honrado por haber sido convocado por el presidente Gianni Infantino para ocuparme de la Fundación y ayudarlos en lo que aparece. Tengo una relación de confianza muy importante con él y estoy muy agradecido con la que él tiene conmigo. Hasta ahí llegamos", concluyó.