La precandidata presidencial Patricia Bullrich visitó en los últimos días varios partidos del Conurbano bonaerense junto a sus dos precandidatos a gobernador el ex titular de Vialidad Nacional e intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel; y el ex intendente y senador bonaerense Joaquín De La Torre. En esas recorridas Bullrich también presentó a sus candidatos locales y, a principio de semana, en San Isidro, fue el turno de Ramón Lanús. Se trata del ex titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), autor del escandaloso decreto con el que la gestión de Mauricio Macri cedió a la Ciudad, a días de terminar su gobierno, más de 100 inmuebles por alrededor de 16 mil millones de pesos.

"En la provincia de Buenos Aires con Javier Iguacel y Joaquín De La Torre, y en San Isidro con Ramón Lanús, tenemos la fuerza que el cambio necesita", celebró Bullrich en sus redes sociales tras una recorrida por locales comerciales de la localidad de Martínez, donde algunas vecinos le reclamaron "ella sí puede cortar la calle", en referencia al acto que montaron con Lanús en una calle céntrica en horario de salida los colegios.

Lanús, de 43 años, abogado recibido en la Universidad Austral y con una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, tiene un extenso trayecto de militancia junto a Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, y también integró directorio de distintas empresas en el rubro energético.

Junto a Macri el máximo cargo que ocupó fue el de titular de la AABE, donde acumuló una decena de causas en su contra por irregularidades en cesiones de terrenos, con el punto más escandaloso en el DNU firmado por Macri un día después de perder las elecciones para su reelección. Pero también fue asesor de la Jefatura de Gabinete de Ministros y director general de Atención Inmediata y de la Red Integral de Protección Social, en tiempos en que María Eugenia Vidal era Ministra de Desarrollo Social de la gestión de Macri en la Ciudad.

En aquel 2019, Lanús intentó jugar políticamente en su partido. Pidió una PASO dentro de Juntos por el Cambio para enfrentar al histórico intendente Gustavo Posse, pero sin éxito se sumó al armado del partido vecinalista Convocación Cívica Cambia San Isidro, que llevó como candidato a Marcos Hilding Ohlsson, político local cercano a expresiones como las de Ricardo López Murphy y José Luis Espert. Obtuvieron un lejano tercer puesto.



Tras el cambio de gobierno y la llegada del Frente de Todos, Lanús se acomodó en la Ciudad de Buenos Aires, convocado por Larreta para ser síndico en el Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). Ocupó ese cargo hasta principios de julio de 2022, cuando decidió dar un paso al costado de la gestión larretista y volcarse bajo el ala de Bullrich para volver a enfrentar Posse, esta vez como candidato a intendente con el respaldo de la ex ministra de Seguridad.

"Yo tengo buena relación con Horacio (Rodríguez Larreta) de hace muchos años y lo que me pasó es que yo hoy estoy trabajando con Patricia (Bullrich), yo quiero ser intendente y Gustavo (Posse) está con Horacio", le confesó al diario Perfil días después de su renuncia.

Mientras trabajaba como síndico del Ceamse para Larreta, Lanús continúo jugando en la política local de San Isidro, donde en las elecciones legislativas de 2021 consiguió ir como candidato a concejal y obtener una banca en el Concejo Deliberante. Ocurrió luego de acordar encabezar la lista de precandidato a concejales que llevó el radical Facundo Manes en la interna de Juntos frente a Diego Santilli, que cerró un acuerdo con Posse. "Santilli le ganó a Manes cómodo en San Isidro", recordó Lanús sobre la elección interna que, sin embargo, le permitió integrar la lista de candidatos y obtener su banca.

El paso de Lanús por el Gobierno nacional

Más allá de las ideas y vueltas en las internas de Juntos por el Cambio para posicionarse como candidato en San Isidro y lo saltos en cargos ejecutivos, el máximo puesto que ocupó Lanús fue el de titular de la AABE durante el gobierno de Mauricio Macri. Su último gran gesto fue acompañar del DNU firmado por Macri el 28 de octubre de 2019, un día después de perder las elecciones presidencial en primera vuelta.

El DNU fue denunciado penalmente por un grupo de organizaciones de la sociedad civil por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad; y de administración fraudulenta contra la administración pública. La denuncia hecha por el Observatorio de Derecho a la Ciudad, entre otras organizaciones, señaló un total de 150 inmuebles del Estado nacional puestos en venta, sin autorización del Congreso Nacional, desde el inicio de la gestión.

Pero la denuncia apuntaba al último decreto firmado por Lanús y Macri en el que se transfirieron 18 inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos inmuebles que pertenecen a los playones ferroviarios de Caballito, Palermo, Colegiales, Villa Urquiza y Catalinas Sur 2. La denuncia indicaba que las trasferencias se hicieron en violación al artículo 15 bis de la Ley N° 25.917, que establece que en los últimos 2 trimestres del año de fin de mandato está prohibida cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos.

Tras la llegada del Frente de Todos al gobierno, la AABE publicó un informe en el que advertía sobre 31 escrituras firmadas por Macri en sus últimos días de gobierno -algunas, incluso, el 9 de diciembre- en las que entregaba a la Ciudad unos 100 inmuebles y parcelar ferroviarias en Palermo y Caballito por un valor no menor a 16 mil millones de pesos.

Según el detalle de aquel informe, 10 escrituras fueron realizadas en el marco del Convenio del Paseo del Bajo (inmuebles cuyas valuaciones alcanzan 5.457.610.000 pesos). Otras son dentro de los Convenios sobre Viaductos se transfieren 7 inmuebles por 8.504.140.000 pesos y en el Convenio Marco de Playas Ferroviarias, las operaciones son por 12.987.338 dólares y 16.961.616 dólares, respectivamente. Además, otras 18 escrituras que transfieren un instituto de menores, comisarías, cuarteles y playas judiciales, entre otros inmuebles, que todavía se están tasando.



Por la vía ejecutiva, en febrero de 2020, el presidente Alberto Fernández firmó un DNU que ordenó revisar las concesiones firmadas por Lanús y Macri. En tanto, la demanda penal había caído en manos del fallecido juez Claudio Bonadío y con su muerte quedó subrogada por Marcelo Martínez de Giorgi.