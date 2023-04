Con el foco puesto en la economía, Cristina Kirchner retomó esta semana su agenda de reuniones en el Senado y mantuvo un encuentro con líderes sindicales, donde además la agenda electoral y las internas en el Frente de Todos adquirieron un gran protagonismo. De la cumbre participaron, entre otros, el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, el líder de ATE Capital, Daniel "Tano" Catalano, el líder de la CTA, Hugo Yasky, y el secretario General de Suteba, Roberto Baradel, entre otros.

El encuentro, además, sirvió para que el grupo de dirigentes del sindicalismo expresara su solidaridad con la vicepresidenta y su hija, Florencia Kirchner, tras los ataques que recibieron en la última semana en el canal La Nación +. Según contaron algunos de los presentes en las redes sociales, se analizó la "difícil situación que atraviesan los asalariados y los jubilados que no pueden seguir esperando soluciones".

Por AM750, Catalano señaló que las agresiones que sufrieron la vicepresidenta y su hija son una "brutalidad" y llamó a pensar "de qué manera se evitan". "La violencia que se genera es brutal y esta familia ya no resiste más”, enfatizó.



Sin embargo, la violencia política no fue el único de los temas que trataron. “Le planteamos todos los dirigentes de este colectivo de sindicatos que entendemos que ella tiene que encabezar estas elecciones como candidata a presidenta”, comentó. Consultado sobre la postura de Cristina Kirchner al respecto, dijo con velocidad: “No vas a tener una respuesta de eso porque no la tuvimos nosotros. Pero el planteo existió y fue muy fuerte”.

Además de su postulación, Catalano detalló que mantuvieron una "charla muy larga sobre la situación económica, la geopolítica, las nuevas formas que tienen hoy los poderes para destituir, para hostigar, para generar víctimas del lawfare, la importancia de la movilización de hoy, la profundidad del documento está circulando, la inflación, el FMI, de qué manera vamos a sortear esta etapa”.

“Es todo parte del gran problema que tenemos. Cristina nos planeó que no se sale solo. No depende de una persona. Requiere de voluntad política, esfuerzos, hacernos cargo todos y todas”, agregó al respecto. Catalano señaló que por este motivo la movilización de este jueves a Tribunales para pedir la renuncia de la Corte Suprema y el fin de la proscripción es de vital importancia.

“Detectamos dónde está el quilombo. Hay una parte de los grupos económicos, empresarios de la comunicación y la justicia que se manejan en grupo y que tienen terminales en Estados Unidos, en Israel, en distintos lugares”, dijo.

Y finalizó: “Tenemos que ver cómo generamos mecanismos de defensa para que nuestros líderes no terminen siendo víctimas de todo esto. Antes era con los golpes de Estado clásico, ahora lo estamos viviendo con el lawfare”.