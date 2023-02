La calles de la ciudad y la provincia de Buenos Aires aparecieron empapeladas en las últimas horas con afiches que claman por la candidatura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien meses atrás denunció un plan de proscripción en su contra de cara a las elecciones 2023.

Los afiches, que muestran a CFK sonriente haciendo el saludo peronista, están acompañados por la leyenda "Proscripción un carajo, Cristina 2023. La patria es el otro".

Las imágenes y videos de los afiches rápidamente se viralizaron en redes sociales. En Twitter, uno de los primeros en apoyar la iniciativa fue el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "el cuervo" Larroque, quien retuiteó un posteo del periodista Roberto Caballero que dice "las paredes hablan”.

El operativo clamor contra la proscripción de la exmandataria también tuvo su expresión musical. En los últimos días, salió a la luz una reversión de “Muchachos”, la canción del Mundial, que impulsa una candidatura de Cristina Kirchner en las elecciones 2023.

El tema utiliza como base la música de La Mosca, aunque la letra fue modificada por Rudy, el humorista gráfico de Página|12, y la canción es cantada por Alejandro Sanz, músico, autor y humorista, homónimo del cantante español.

Proscripción a CFK

En diciembre del año pasado, después de recibir la sentencia a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para acceder cargos públicos, CFK anunció: "No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted, (Héctor) Magnetto, porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros y les van a poder dar la orden a sus esbirros para que me metan presa. Pero mascota de usted, jamás”.



Días después, en un acto en Avellaneda, aclaró ante el reclamo de los presentes, que cantaban "Cristina presidenta": "No no no, no sean malos. Acá no hay renunciamiento ni autoexclusión, hay proscripción".

"La proscripción es un acto de disciplinamiento hacia el conjunto de la dirigencia política para que nadie se vuelva a animar a tanto, a recuperar las AFJP o YPF, a mejorar la distribución del ingreso o desendeudar al país", dijo entonces la vicepresidenta, al recordar que "el único renunciamiento fue el de Eva Perón".