El secretario adjunto de SMATA y diputado nacional de Unión por la Patria, Mario 'Paco' Manrique, cargó contra la cúpula de la CGT y aseguró que la central obrera debe ser más firme contra el Gobierno de Javier Milei. "No es capaz de advertirle al Presidente que por cada veto habrá un paro", afirmó.

El sindicalista repartió críticas al Gobierno y la conducción de la CGT, a la que le exigió "tener una comunicación más fluida con los laburantes", donde explique "hacia dónde quiere que apunte el país y traccionar en ese sentido".

Manrique cuestionó la avanzada del Gobierno para imponer una reforma laboral que afectará aún más a los trabajadores, un sector bastante golpeado. “El Gobierno puede tener muchas expectativas –todas alocadas– pero lo importante es cuál es el posicionamiento de los sindicatos ante estas pretensiones de reformar las leyes laborales”, afirmó en declaraciones a la 750.

Además, dijo que la eventual reforma laboral no traerá "una posibilidad cierta de creación de empleo ni mejoras salariales”.



De fondo, lo que hay, es una avanzada sobre los derechos de los trabajadores: “Yo creo que el empresariado argentino encontró en este muchacho, que es el Presidente, alguien que accede a sus pedidos alocadamente sin poder razonar ni pensar las consecuencias que eso va a traer. Incluso para su plan económico”.



Ante una nueva reunión del Consejo de Mayo –al que la CGT mandó como representante al secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez– Manrique se manifestó desafiante y aseguró que “los patrones hacen lo que los sindicatos les permiten hacer” en relación a una posible reforma laboral.







“Vos podes tener un presidente que esté alejado de la realidad, como es el caso de Milei. Pero si tenés personas que caminan la calle, que ponen los ojos en la realidad cruda que vive el país, bueno, por ahí tenés chances de que se lo puedan explicar y que le entienda que muchas de las cosas que está haciendo no son buenas”, dijo.

Pero contrapuso: “El problema es que todo el Gobierno, en su conjunto, no está viendo la realidad. Porque no podés gobernar con un relato y unas estadísticas dibujadas. Porque el Indec las dibuja”.

Críticas a la CGT

Contra quienes también avanzó en su crítica Manrique fue contra la CGT que este año tiene nuevas jornadas clave para elegir autoridades: “No tengo candidatos para la CGT. Veo difícil que la situación cambie”.

“Pero acá no hay que cambiar de nombres, hay que cambiar de actitud. Hay que tener presencia, otra postura. Milei amenaza con que va a vetar la moratoria, el financiamiento educativo, y la CGT no es capaz de salir públicamente a advertirle al presidente que por cada veto que haga va a haber un paro”, se lamentó.

Y añadió: “Por lo menos tener posiciones firmes ante la posición caótica que estamos viviendo. No puede quedarse muda con el tema de Vialidad, de los sitios de la memoria. Preguntás y te dicen que es un problema de la política. Y ahora se quejan porque la política no les dio un lugar… y bueno, hermano, si no te comprometés”.

Tras esta dura crítica sobre la crítica del sindicalismo por la ausencia de figuras en las listas electorales, finalizó: “Tenemos un presidente al que le podés prender fuego el Obelisco y le importa un carajo. Entonces la CGT tiene que empezar a tener una comunicación más fluida con el laburante explicándole hacia dónde quiere que apunte el país y traccionar hacia ese sentido”.

