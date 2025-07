Una propuesta legislativa del Gobierno de Perú para impedir que se utilice el escudo nacional y la bandera como parte de bienes y servicios generó un gran rechazo entre pequeños comerciantes y emprendedores que ven peligrar sus negocios, puesto que ya no podrían vender camisetas o gorras con este símbolo nacional.

El artículo, iniciativa del Ministerio de Defensa, "prohíbe expresamente" el uso de los símbolos del Estado en publicidad comercial, promociones, logotipos, marcas, emblemas, envases, etiquetas u otros soportes de bienes y servicios, y en cualquier otro fin lucrativo, particular, ideológico o de representación privada.

También prohíbe representaciones donde se "desnaturalice su carácter oficial de representación de las entidades del Estado peruano", lo que a veces se ha hecho en representaciones artísticas críticas con instituciones estatales.

El proyecto de la norma indica que los símbolos nacionales constituyen expresiones oficiales de la representación institucional del Perú y, por su carácter oficial, su uso está estrictamente limitado al ámbito estatal autorizado, bajo criterios de respeto, legalidad y finalidad institucional. "Se prohíbe su uso en contextos privados, comerciales, partidarios o ajenos a la función pública", especifica la norma sobre la bandera, el himno y el escudo nacional, creado en 1825.

Rechazo de los comerciantes

Desde Gamarra, el emporio comercial ubicado en el distrito limeño de La Victoria, los propietarios de pequeños puestos donde abundan objetos con distintas versiones del escudo nacional expresaron su inconformidad con esta posible medida.

"Estamos muy sorprendidos todos porque están atacando a nuestro emprendimiento. Nosotros vendemos todos los años diferentes escudos, variedad de diseños y la gente nos compra, no solo para aquí, llevan para provincia, llevan para los colegios...", dijo la emprendedora Sandivel.

Junto a una enorme pila de camisetas con el escudo nacional estampado de varias formas, la comerciante explicó que esta propuesta llega en el peor momento, pues se encuentran en mitad de una de las campañas más importantes del año, la de Fiestas Patrias, que se celebran a final de mes en todo el país para conmemorar la independencia.

"Prácticamente nos están atacando a nosotros por ser peruanos. Nos están prohibiendo usar lo que nos hace a nosotros sentirnos orgullosos y eso está mal, no solo para nosotros, que vendemos, sino también para toda la población", agregó la comerciante.

En este sentido, el representante de la asociación de empresarios Gamarra Perú, Andreé Cóndore, afirmó que si se aprueba esta medida habría 5.000 micro y pequeñas empresas (mypes) en riesgo de quiebra, porque perderían su producción y no tendrían fondos para la siguiente campaña.

Además, agregó que la ley aumentaría la informalidad en estos productos, pues solo se controlaría la actividad de los emprendedores legales y estos textiles se acabarían fabricando en China y entrando de forma irregular al país andino.

"Nos sentimos de verdad muy afectados no sólo en la venta, sino también en el sentido patrio. Nos están atacando, no está bien y esperemos que esas medidas que están tomando, se regulen, que no hagan ese daño, porque están afectando a muchas familias", apuntó Sandivel.

La versión del Gobierno

Ante la polémica, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que aclaró que esta medida aún no está aprobada y que un comité va a evaluar las opiniones que reciban por parte de la ciudadanía e instituciones para tomar una decisión.

"En ningún sentido prohíbe el uso de los símbolos de la patria. El escudo, la banda y el himno nacional son de todos los peruanos, y por tanto su uso es nuestro derecho", afirmó el Ministerio.

Aseguró que el Ejecutivo quiere "incorporar criterios técnicos, históricos y simbólicos que permitan reforzar el respeto y la valoración de los símbolos como expresiones de la soberanía, unidad e identidad del Perú".