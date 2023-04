El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, salió al cruce del expresidente Mauricio Macri, quien esta semana propuso "semi-dinamitar todo" en caso de que Juntos por el Cambio gane las elecciones 2023. En diálogo con AM750, también cruzó al candidato libertario Javier Milei, quien adelantó que si llega al gobierno frenará la obra pública.

Las declaraciones de Macri no cayeron para nada bien. El exmandatario expuso en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción y propuso, sencillamente, “semi-dinamitar todo” en el próximo gobierno. Este miércoles, además, vaticinó que la segunda vuelta será entre Juntos por el Cambio y Javier Milei.

Entrevistado por AM750, Weiss se mostró lejos del entusiasmo por las propuestas de Macri. “Obviamente, son frases que se dicen en un contexto de un discurso que no me parece que tenga asidero en la realidad”, sintetizó.

Y, bajándole el tono a un Macri que se bajó de la candidatura, pero patalea al sentir que pierde los hilos del PRO tras la corta rebelión de Larreta, comentó: “Hay que normalizar muchas variables. Pero las frases de este tipo, dichas por cualquier persona, no me interesa escucharlas. Yo quiero que me digan cosas concretas de lo que se va a hacer. Ese tipo de frases no me gustan”.

Obviamente, los discursos punk de Milei caen en la misma bolsa sin fondo. Weiss no disimuló el fastidio: “Las cosas que dice Milei no las comparto. Muchas de ellas no se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, dice que no va a haber obra pública. Que lo va a hacer todo los privados. Bueno, eso no existe en ningún país del mundo”.

“Los países más desarrollados del mundo, donde hay mayor participación de los privados en la ejecución de lo que se llama obra pública, no excede el 20 por ciento. El 80 por ciento siempre está a cargo del Gobierno. Hay ciertos disparates que dice Milei que son inviables de sumar a la práctica. Por lo tanto, no comparto prácticamente nada”, finalizó.

