El actor y exsenador nacional Nito Artaza confirmó su candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que su "límite" es Mauricio Macri y Javier Milei.

En diálogo con AM750, Artaza señaló que su candidatura será por su espacio político, Cambio Popular, que formó inicialmente en Chaco y Corrientes y ahora busca llegar a la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

El exlegislador radical también informó que este 20 de abril lanzará su propuesta política, "10 ideas para Buenos Aires", en el Teatro Empire (Av. Hipólito Yrigoyen 1934, CABA).

"En cualquier sistema político hace falta alternancia. Uno no se puede imaginar una Buenos Aires llena de cemento y no tener espacios verde o soñar con una ciudad cosmopolita pero no inclusiva", dijo.

"Creo que ahora tiene más privilegios el negocio inmobiliario que el ciudadano común de Buenos Aires, al que le falta vivienda. Tenemos que dejar de lado esa ciudad de cemento y pensar una más inclusiva", remarcó, aunque apuntó que "hay que valorar lo que hicieron los diferentes gobiernos en la Ciudad" y aportar nuevas ideas.

¿Qué piensa de la UCR, Macri, Larreta y Milei?

El humorista se metió en también la interna de Juntos por el Cambio y resaltó que "la UCR es la que se equivoca -no el radicalismo- en acompañar proyectos conservadores en lo político y liberales en lo económico", haciendo referencia a su alianza con el PRO.

Asimismo, volvió a recordar que su candidatura es por su partido, Cambio Popular, y que "su límite" es Mauricio Macri y Javier Milei.

"La UCR, un partido nacional y popular, no tiene nada que hacer dentro del espacio del PRO, y sobre todo en la Ciudad, donde siempre fue protagonista", afirmó.

En el mismo sentido, advirtió que la "pelea" entre Macri y Larreta es más bien "un acuerdo" para que el radicalismo "acompañe" a éste último, y calificó al voto electrónico como "beneficioso".

Por último, apuntó contra el diputado ultraliberal Javier Milei y expresó que "la gente es inteligente y no va a votar a un antisistema" porque "tenemos que volver a confiar en la democracia". "Lo importante es saber que sus ideas ya se pusieron en práctica y no funcionaron", subrayó.

"Para hacer política hay que tener cuero de yacaré, este tiempo no es para flojitos", concluyó.