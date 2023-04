La noche es una y múltiple, a la vez. Tiene muchos climas, interminables interrogantes, variadas formas. Entre las que usó Georgina Hassan para titular su nuevo disco –Las formas de la noche-- está pues la del deseo. Y está también la gravitación de un tiempo menos voraz, menos vertiginoso, menos urgente, como el de las canciones que la cantora estrenará este viernes a las 20.30, en el Teatro Xirgu Untref (Chacabuco 875).

Entre ellas, alguna que habla de cambios de estados en clave de mantra marroquí e “invitan al viaje”, según extracta Hassan de “Ya viene la madrugada”. O de otra canción-amuleto como “Jazmín del deseo”, que la cantautora le escribió a su hija Violeta “como algo que le das a alguien para que viaje protegido”. “La escribí deseando fuertemente que ella pueda hacer su camino libre, y al mismo tiempo sintiendo el temor y el riesgo que aún significa ser mujer”, explica Hassan.

--¿Qué o quién te sugirió el sugestivo título del disco?

--Me lo dictó un sueño. El disco iba a llamarse de otro modo que a mí no terminaba de convencerme, pero una mañana me desperté con las formas de la noche y sentí que era el nombre verdadero porque venía de ese territorio onírico que es muy cercano al del disco.

Las formas de la noche es el quinto disco de Hassan, e incluye un libro a manera de abrazo y contexto. “La idea surgió porque lanzar el álbum solamente en las plataformas virtuales me generaba un sentimiento de mucha orfandad. Me cuesta resignarme a la desaparición del CD, no tanto por el objeto en sí, sino porque siento que se está perdiendo también el ritual de la escucha. Sigo pensando cada disco como una narración, por eso me resulta importante el orden en que aparecen las canciones y también la información que antes nos brindaba el `librito` que acompañaba el CD”, explica Hassan que se basó en tal soporte para acompañar al disco a través de la letras, la ficha técnica, textos que hablan del proceso creativo, fotos y un código QR para descargar el audio en calidad CD. “Es un objeto que materializa todo el proceso creativo y el universo que integra el disco”. amplia.

Además de por ella en voz, cuatro y guitarra, las canciones de Las formas de la noche están ejecutadas por Pablo Fraguela en piano y acordeón; Rafael Delgado, en violonchelo; Lautaro Matute, en guitarras; Guido Martínez, en contrabajo y Facundo Guevara, en percusión, todos al servicio no solo de composiciones de la propia Hassan autora (“Espejo azul”, “La costurera”), sino también de la --además—orquestada versión de “Volver a los 17”, de Violeta Parra, y de “Ventanal”, poema de Víctor Hugo Morales que Hassan musicalizó. “Fue un juego hermoso”, señala al respecto. “Hace varios años, Víctor Hugo me regaló su libro La herida azul y leyendo uno de sus poemas, ese que comienza con el vacío, con el hueco que deja quien nos deja, empezó a sonarme una melodía. Y luego, sin que haya sido premeditado, se impuso una canción candombeada, como si algo del la tierra uruguaya de Víctor Hugo si hubiese filtrado en sus palabras. En fin, fue un encuentro poético-musical que me honra”.

Entre las piezas propias, en tanto, “Espejo azul” es una de las que nació en pandemia, mientras que “La costurera”, partió de la inspiración que un cuadro de Leonor Fini llamado Couturiere. “En ese cuadro se ve a una costurera muy diferente de las que fueron retratadas en las épocas del claroscuro, más abnegadas, cosiendo encorvadas. La costurera que pintó Fini tiene algo misterioso y sensual, algo que por supuesto me cautivó al mirarla”.