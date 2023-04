Desde el 23 de mayo HBO Max acorta su nombre en los Estados Unidos por Max. Nueva etiqueta para la compañía que cambió el panorama audiovisual en las últimas décadas. El anuncio, realizado el martes por la tarde, es consecuencia de la fusión entre los gigantes mediáticos de WarnerMedia y Discovery oficializada a comienzos de 2023. Max, entonces, concentrará producciones de las plataformas de ambos conglomerados en miras a su competencia con otros gigantes del streaming como Netflix, Prime Video y Disney+. La novedad incluye cambios en los paquetes de suscripción y mejoras tecnológicas para el uso, aunque recién en el último trimestre del año se informarán los cambios en nuestra región.

En la presentación, J. B. Perrette –responsable del streaming para la compañía- se refirió a una “gama de opciones inigualable” para el mercado. “Esta nueva marca señala un cambio importante, pasando de dos productos más ajustados, HBO Max y Discovery+, a nuestra oferta de contenidos y propuesta al consumidor más amplias. Mientras cada producto ofrecía algo para algunas personas, Max tendrá una amplia gama de opciones de calidad para todos”, describió el hombre fuerte de la compañía.

Más allá del rebranding, la movida apunta a mantener sus 96 millones de suscriptores entre HBO Max y Discovery+ y añadir nuevas porciones de consumidores. En cuanto a las últimas cifras conocidas, la plataforma aún corre por detrás del podio que comparten Netflix (231 millones), Prime Video (200 millones en 2021) y Disney+ (162 millones). Si bien cuenta con un portfolio colosal, durante sus tres años de existencia el servicio fue criticado por las fallas en su uso. Hacia enero, el director financiero de Warner Bros. Discovery, Gunnar Wiedenfels, había admitido que el mismo era “defectuoso”. “Vamos a presentar un gran producto desde la perspectiva de la experiencia del consumidor y, francamente, ese es el mayor obstáculo para HBO Max en este momento”, dijo entonces.

Así es como la nueva plataforma se centra en una mayor fluidez en la “experiencia del usuario” con un recorrido en el que no haya “ningún esfuerzo al hacer click en play”. Sus ejes serán la reproducción de video premium; mayor personalización; una experiencia para niños más destacada; navegación simplificada y 4K UHD. Para su relanzamiento y únicamente en Estados Unidos, Max tendrá tres planes con distintos precios, a considerar teniendo en cuenta que la plataforma se implementará en la Argentina en el último trimestre del año, migrando a los usuarios de HBO Max.

* AD-Lite. La versión económica (u$s 9.99 al mes) con 2 visualizaciones en simultáneo, 1080p de resolución, sin descargas offline, calidad de sonido, surround 5.1. Atención, ésta incluirá publicidades.

* Max Ad Free. Lo dice el título será la versión sin publicidades (u$s 15.99 al mes). 2 visualizaciones en simultáneo, 1080p de resolución, 30 descargas offline, calidad de sonido surround 5.1.

* Max Ultimate Ad Free. El paquete full (u$s 19.99 por mes). 4 visualizaciones en simultáneo, hasta 4K UHD de resolución, 100 descargas offline, calidad de sonido Dolby Atmos.

La renovación para la biblioteca también será fuerte. Habrá más de 40 nuevos títulos y temporadas todos los meses con títulos de la usina de HBO, el Universo DC, Warner Bros., Discovery, entre películas, series originales, true crime, realities, gastronomía y comedia. Finalmente, el evento sirvió para adelantar algunas de sus tanques a futuro:

* Una nueva saga basada en la franquicia de Harry Potter que contará con la producción ejecutiva de J.K. Rowling y un elenco completamente renovado.

* A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Tras House of the Dragon se vendrá otra precuela del universo de Game of Thrones, en este caso inspirada en Dunk and Egg, los libros de George R.R. Martin. Se rumorea otra spinoff que tendría como protagonista a Aegon Targaryen.

* Una serie de comedia derivada de The Big Bang Theory.

* Rick and Morty: The Anime de Adult Swim.

También se exhibieron adelantos de otros títulos en plena producción:

* The Penguin. La ficción derivada de la última película sobre Batman estará centrada en el villano interpretado por Colin Farrell.





* The Sympathizer, un thriller de espionaje y sátira basado en la novela ganadora del Premio Pulitzer, autoría de Viet Thanh Nguyen. Se destaca por la presencia de Robert Downey Jr. encarnando cuatro personajes. Uno de sus showrnners es el coreano Park Chan-wook (Old Boy) quien también dirigió tres de los siete episodios de la miniserie a estrenarse en 2024.





* True Detective: Night Country. Cuarta parte de antología policial en este caso protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis. Se estrena en 2023.





* The Regime. Kate Winslet protagoniza y produce esta historia que narra los sucesos palaciegos ocurridos durante un año de un régimen autoritario que empieza a desmoronarse. El director será Stephen Frears (Relaciones peligrosas, Alta fidelidad, La Reina) y cuenta con Will Tracy (guionista de Succession) como showrunner. Se podrá ver en 2024.







* SmartLess: On The Road. La docuserie sigue a los actores Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes en el backstage de su gira y podcast.